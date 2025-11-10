日前奪下中職台灣大賽總冠軍的樂天桃猿，昨（19）日無預警撤換日籍總教練古久保健二，震撼整個職棒圈，古久保健二也成熱門搜尋關鍵字。有球迷就在Threads上發問，「大家對古久保健二帶隊的評價如何？」，不少人給出正反兩面看法，也有人則表示，整起風波最重要的在於球團面對此事的作法太過粗暴，「就算要走，也希望他走的時候合理一點」、「連給個最基本的尊重都沒有 就這麼粗暴的讓他走 爛的可以」

古久保健二執教2季勝率5成21　今年上演「下剋上」奪冠驚奇故事

古久保健二最早於2019年受富邦悍將邀請，來台擔任一軍捕手教練，2022年約滿後轉至日商集團的樂天桃猿，改任一軍首席教練輔佐曾豪駒，2024年則正式上任一軍總教練，成為中職當時第2位日籍總教練。

古久保健二執教2季，樂天桃猿戰績皆為62勝57敗1和、勝率5成21，全數進軍季後賽，並於今年譜寫「下剋上」奪冠驚奇故事。根據了解，古久保健二與資深、年輕的選手都相處融洽，也將選手意願擺在第1順位，再反饋給球團，被視為「帶心」類型的主帥。

古久保健二是好教練嗎？球迷正反兩面討論

古久保健二來台6年、當總教練2年時間奪下1冠，樂天桃猿球迷談到對古久保健二印象，有些人提到太多戰術、太愛點與某些觀念太過執著等印象。

但支持球迷則表示，古久保健二在關鍵時刻的調度總能發揮奇效、很會養捕手，「我一直都相信沒有總教練是完美的，只是每個人都有自己的特色。古久保至少看得出來，不會硬把不健康的選手放上去拼戰績，受傷的球員幾乎都給足夠的時間等待，新人也都會給機會。」


