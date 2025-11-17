我是廣告 請繼續往下閱讀

統一7-ELEVEn獅今（17）日宣布新賽季教練團職務異動，總教練林岳平續任，不過身後的首席教練不再是高志綱，由41歲的郭俊佑接任，「高餅組合」暫時劃下句點，高志綱轉任獅隊一、二軍總監兼統籌教練。郭俊佑自2016年退役後，長年擔任獅隊外野守備教練，執教能力頗受選手好評。獅隊今日公布新年度教練團陣容，總教練仍由林岳平擔任，不過首席教練換人當，由郭俊佑接手高志綱的棒子。郭俊佑現年41歲，2006年代訓選秀會首輪被獅隊指名，2008年開始在一軍出賽，2016年季末引退，9年職棒生涯出賽423場，敲出274安、33轟、143分打點，生涯打擊率2成43。退役後，郭俊佑長期擔任獅隊外野守備教練，2020年陳傑憲由內野手轉為外野手，郭俊佑耐心教導，助陳傑憲轉型成功，奪下外野金手套4連霸。2024年郭俊佑改任二軍打擊教練，今年則是擔任一、二軍打擊兼任跑壘教練。雖然郭俊佑過去無擔任首席教練的經驗，但在隊務方面非常熟悉，年初林岳平、高志綱因備戰經典賽資格賽缺席春訓3週，郭俊佑是2人的春訓職務代理人 。高志綱與林岳平的「高餅組合」今日確定拆夥，2人自2020年以來的合作暫時劃下句點，高志綱轉任一、二軍總監兼統籌教練。獅隊表示，為強化一軍、二軍實力能夠有效銜接，高志綱向球團建議成立「一、二軍總監兼統籌教練」一職，透過各項計劃執行及訓練調整、增進球隊戰力。獅隊也同意高志綱的建議，並賦予其擔任該職務，盼改善目前現況，提升球隊競爭力。