前養樂多隊名將、現任日本球評宮本慎也日前在官方YouTube節目「解體慎書」中，與前阪神投手岩田稔一同預測2026年3月世界棒球經典賽（World Baseball Classic）日本隊的先發陣容。他點名效力洛杉磯道奇的佐佐木朗希是「最佳終結者候選人」，直言若道奇願意放人，將是守護人人選的完美選項；另外也強調村上宗隆、岡本和真對於球隊的重要性，直言兩人若不入選，「日本隊無法組建完整的打線。」
村上、岡本旅美成變數 日本需要他們的火力
在節目中，宮本被要求預測先發時苦笑表示：「這太困難了吧，陣容還沒定呢。」但他仍給出了自己的看法，點出日本隊是否能召回「旅美球員」將決定整體實力，尤其是已宣布挑戰大聯盟的村上宗隆，以及巨人隊主砲岡本和真。
宮本表示，村上和岡本能否投入，「這要看他們加入的MLB球團是否願意放人。」但他話鋒一轉，強調兩人的重要性：「村上、岡本不在的話，打線根本沒辦法組成。長打能力會直接少一大塊。」
當岩田稔提到若少了兩人，長距離火力將明顯不足時，宮本也點頭表示：「對啊，到最後可能只剩鈴木誠也能扛長打了。」
佐佐木朗希再扛終結者？宮本：完美
另一方面，宮本也談到24歲的道奇右投佐佐木朗希，認為他將是日本隊的最佳終結者。「佐佐木朗希今年季後賽已經有後援經驗。這在國際賽非常重要。如果道奇願意放人，讓他擔任3月的終結者是很合理的。那是個『完美選項』。」
佐佐木朗希今年在季後賽多次於高張力場面登板，展現超齡穩定度與壓制力，因此被視為日本隊牛棚最關鍵的拼圖。日本隊正式名單尚未公布，但宮本慎也的分析已在日本球迷間引起熱烈討論。若道奇點頭，佐佐木朗希在WBC續任終結者的呼聲，無疑將持續攀升。
消息來源：日刊體育
