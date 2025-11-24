我是廣告 請繼續往下閱讀

▲顏曉筠在八點檔節目中飾演推進劇情的重要角色。（圖／＠1993claire.y IG）

藝人顏曉筠本月19日騎乘機車前往民視攝影棚途中，遭後方急轉車輛撞飛倒地，導致左肩韌帶斷裂、脫臼。第一時間已被送往長庚醫院，經檢查後進行手術，傷處現在以鋼板及鋼釘固定，術後傷口復原穩定，已出院返家休養。今年31歲的顏曉筠日前騎著機車要前往民視攝影棚的路上，遭到後方急右轉的小客車撞飛，當下撞擊聲巨大，雖然佩戴著安全帽，不過依然收到了不少傷害，頭上鮮血直流。送醫後經過診斷後被判定左肩韌帶斷裂、脫臼，已經進行了緊急手術，現在受創部位已經透過鋼板及鋼釘固定，身體已無大礙返家休養中。顏曉筠很感謝大家對自己的關心，她回憶當下一聲巨響：「下一秒人就已經倒在地上」，第一時間打給經紀人，還直擔心：「劇組還等著她拍戲，怎麼辦？」敬業態度讓工作人員心疼又佩服，對於突然發生的意外影響拍攝進度，為此她對劇組深感抱歉。顏曉筠所演出的民視八點檔《好運來》劇情如火如荼展開、拍攝進度緊鑼密鼓，劇組為了她特別調整拍攝班表，並且針對劇本進行部分修正，不過因為顏曉筠這個角色牽動劇情發展，目前民視、劇組和身體還在復原中的顏曉筠取得共識，會另尋合適人選接續演出，讓劇情進展能儘速回到正軌。民視同時回應，現在最重要的是讓顏曉筠專心養病與積極修復，希望她早日康復，並且感謝林口長庚醫院給予藝人協助，對於各界、媒體、粉絲的關心，顏曉筠也表示現在狀態很穩定，希望大家不用擔心。