中華職棒樂天桃猿今（24）日將在聯盟召開記者會的消息。信件內容中只寫著「樂天桃猿攜樂天總部高層，在台分享最新消息。」並未進一步透露詳細情形。不過蔡其昌今日在紀錄片電影《冠軍之路》記者會上，透露日方會先前來聯盟拜會，並且談及一些內容。

我是廣告 請繼續往下閱讀
樂天高層要宣布什麼？蔡其昌透露可能談話

樂天在奪冠後，不僅被爆出二軍伙食、宿舍問題，接著冠軍教頭古久保健二下台的「換帥風波」又持續將樂天推上風口浪尖。由於樂天桃猿近期傳出許多人事異動等傳聞，此時由總部高層親自來台並預告「最新消息」，時機點十分敏感。高層親自現身聯盟辦公室，也能看出此次發布的消息具備相當份量。

蔡其昌表示，「今天記者會前，日方高層會先來跟見面，初步了解應該是回應上次我在球場的訴求。」蔡其昌與樂天集團亞太區執行長葛城崇尚上次會晤，談了約20分鐘，主要是希望樂天照顧好台灣球迷，以及加大對台灣的投資，今天據了解也主要是回應這方面的事情。

樂天傳要轉賣？蔡其昌：聯盟沒聽說過

至於外界盛傳的樂天可能要轉賣，蔡其昌表示聯盟方沒有聽過這樣的說法，沒聽過應該就沒有。也強調今天日方主要來拜會，應該就是回應這份訴求，他也希望有好的結果。

樂天桃猿相關報導：

🔥古久保健二上周才飛回台灣！封王遊行微笑向球迷揮手　成道別之旅

🔥中職／林立來當總教練！古久保健二昨1句「玩笑話」　竟一語成讖

🔥古久保健二是教練版「浪人劍客」！執教生涯橫跨3國　今急流湧退

相關新聞

中職／味全龍本季觀眾創新高！感謝祭搬進大巨蛋　近萬人共襄盛舉

中職／徐若熙旅外結果12月中出爐！日職因「一條件」大幅領先美職

中職／味全龍去年砸錢補雙砲！今年FA市場不強求　領隊曝最大關鍵

林安可成第3位旅日中職野手！曾與日職擦身　阿根廷血脈催化重砲