中華職棒樂天桃猿今（24）日將在聯盟召開記者會的消息。信件內容中只寫著「樂天桃猿攜樂天總部高層，在台分享最新消息。」並未進一步透露詳細情形。不過蔡其昌今日在紀錄片電影《冠軍之路》記者會上，透露日方會先前來聯盟拜會，並且談及一些內容。樂天在奪冠後，不僅被爆出二軍伙食、宿舍問題，接著冠軍教頭古久保健二下台的「換帥風波」又持續將樂天推上風口浪尖。由於樂天桃猿近期傳出許多人事異動等傳聞，此時由總部高層親自來台並預告「最新消息」，時機點十分敏感。高層親自現身聯盟辦公室，也能看出此次發布的消息具備相當份量。蔡其昌表示，「今天記者會前，日方高層會先來跟見面，初步了解應該是回應上次我在球場的訴求。」蔡其昌與樂天集團亞太區執行長葛城崇尚上次會晤，談了約20分鐘，主要是希望樂天照顧好台灣球迷，以及加大對台灣的投資，今天據了解也主要是回應這方面的事情。至於外界盛傳的樂天可能要轉賣，蔡其昌表示聯盟方沒有聽過這樣的說法，沒聽過應該就沒有。也強調今天日方主要來拜會，應該就是回應這份訴求，他也希望有好的結果。