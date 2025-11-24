我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒樂天桃猿隊在奪下總冠軍後風波不斷，先是二軍伙食與宿舍問題遭爆，總教練古久保健二又在奪冠後宣布離任，引發球迷與球員強烈不滿。就在換帥話題尚未平息之際，樂天球團今（24）日將於聯盟召開記者會，由樂天總部高層親自來台發布「最新消息」。對此樂天教練曾豪駒坦言，他也未能掌握，是看媒體報導才得知有記者會要召開。球團寄發的信件內容僅寫道：「新球季、新氣象——RakutenMonkeys樂天桃猿攜樂天總部高層，在台分享最新消息。」並未透露任何細節，使外界更加揣測此舉背後所代表的重大意涵。樂天桃猿本季以62勝57敗1和的戰績闖進季後賽，挑戰賽在0：2落後下上演驚天逆轉，連勝三場淘汰統一獅；總冠軍賽再以4：1擊敗中信兄弟，拿下隊名更改後的首座冠軍。然而就在全隊沉浸於奪冠喜悅之際，古久保健二卻突然宣布卸任，成為這波球團內部連環震盪的開端。面對外界高度關注，教練團成員曾豪駒透露，球隊目前大多數成員正處於休息狀態，且與球迷一樣，從媒體報導得知球團將召開記者會。他坦言，近期的人事變動確實使團隊難以掌握全貌，氣氛也因此受到外界討論，但他本人選擇維持平常心。曾豪駒表示：「球隊未來的方向還是由高層來決定，我們能做的就是盡力配合。」他強調自己專注於能掌握的部分，但也理解球隊內部變動頻繁，確實讓教練團與球員需要時間消化，「先沉澱一下，再看後續發展。」儘管球團尚未公布今日記者會的內容，但樂天總部高層親自來台，時機點又落在多項人事傳聞滿天飛之際，使外界普遍認為這將是攸關球隊體質與方向的重要宣布。在等待球團答案的同時，樂天桃猿仍將啟動奪冠旅行，全隊計畫前往越南。一、二軍預計共同出行，曾豪駒認為，這是球隊一年努力的成果，也是凝聚團隊的重要時刻。「我們球隊像兄弟一樣，能一起旅行是很開心的事，希望大家好好享受。」