我是廣告 請繼續往下閱讀

▲具荷拉生前在社群上傳了躺在床上的自拍照，並寫下「晚安」後離世。（圖／＠koohara__ IG）

韓國人氣女團KARA成員、知名演員暨歌手具荷拉，於2019年11月24日住處自殺離世，年僅28歲，消息一出引發外界震驚。她生前飽受憂鬱症、網路霸凌纏身，事發前一天她在社群寫下「晚安」就離開這個世界。今（24）日雖然已是她離世6週年，不過她過往的美麗笑容、身影至今都還在粉絲心中歷歷在目。具荷拉於2019年11月24日結束了自己的生命，當天下午6點被警察發現在清潭洞住處身亡，得年28歲。根據了解她長年被憂鬱症纏身，甚至還和有暴力傾向的前男友打了一場不堪入目的官司，這使得她在網路上受到嚴重的網路霸凌，許多人靠著「網路的匿名性」對著她的外表、個性、性生活等做出了許多批評，這使得具荷拉漸漸承受不住，做出了離開世界的決定。事發前一天的11月23日，具荷拉在IG上傳了一張自己的躺在床上的照片，並且寫下：「晚安」，隔天她就離開了這個世界。不過具荷拉即使離開了，這個社會依舊不願意放過她，從小就拋棄自己的母親，消失20年突然出現，表示自己要行使親權拿走具荷拉的一半遺產；甚至具荷拉在離世49天後，家中的保險箱還被有心人士偷走，至今依然無法確認犯人身分。針對具荷拉媽媽突然出現要求拿走女兒遺產一事，從小一起和奶奶相依為命長大的哥哥具浩仁完全不能接受，因此他向法院請願創立「具荷拉法」，禁止這些沒有對孩子盡到扶養義務的父母親繼承子女遺產，而該法案於2024年8月28日在韓國國會通過，並於2026年1月1日起正式實施，將妹妹生前所經歷的痛苦化為力量，幫助許多同樣受苦的受害者，雖然具荷拉已經不在世上，不過她的人生推動了韓國法律修法，成功的保護了許多需要受到幫助的人。具荷拉在2008年成為女團KARA的一份子出道，曾推出《Mr.》、《Lupin》、《Pretty Girl》、《Honey》等家喻戶曉的歌曲，尤其是《Mr.》更是讓團體一舉成為韓國最火紅女團之一，雖然她已經不在這個世界上，不過她的笑容、舞台魅力、作品將會永遠存在粉絲心中，永遠不會被遺忘。