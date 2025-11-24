我是廣告 請繼續往下閱讀

✳️森井記者會完整QA：

樂天桃猿新任總管是誰？伙食、住宿要如何改善？記者會Q&A一次看

✳️森井否認轉賣：

中職／樂天桃猿高層否認轉賣球隊傳聞！葛城崇：完全沒有這種想法

▲今（24）日樂天總部高層親自赴中職聯盟召開記者會，現場超過50位媒體記者到場。（圖／記者葉政勳攝）

中華職棒樂天桃猿今（24）日宣布重大管理層調整，任命日本樂天集團運動事業體系的重要領導者、現任日本東北樂天金鷲隊社長兼執行長森井誠之（Masayuki Mori）暫代樂天桃猿執行長，即日起正式生效。此舉象徵球團將迎來全新治理方向，也代表樂天集團強化桃猿營運、提升球隊競爭力的決心。森井誠之長期在樂天集團及日本職棒體系任職，擁有深厚的球團管理與職業運動經營經驗。此次受派領導樂天桃猿，他的首要任務便是全面優化球團營運架構，重新檢視並強化組織內部運作機制，使各部門能更有效率地支援球隊運作。樂天集團也期望透過他的加入，推動桃猿在制度、文化及執行力上進行大幅升級。上任後，森井將特別著重改善球員與教練團的工作環境，包括住宿、餐飲品質及訓練設施等面向都將陸續進行提升。球團表示，這些改善措施將以具體行動逐步落實，透過完善的後勤與照護資源，為球員的發展與競技表現奠定更堅實的基礎。森井誠之表示：「非常榮幸能在這個關鍵時刻領導樂天桃猿。我的重要任務之一，是建立一支穩定且專業的管理團隊，讓球員、教練及幕後團隊都能充分發揮自己的能力。樂天集團會提供最充足的資源與支持，協助打造最理想的環境，強化我們的冠軍球隊，並與大家一起達成目標。」他也特別感謝所有球迷的支持，承諾未來將持續為桃猿打下堅固基礎，帶來更多場上的勝利。樂天球團昨（23）日透過公關公司發布消息，預告由「樂天總部高層」親自來臺，在聯盟分享「新球季、新氣象」的最新消息。由於近期球隊爭議不斷，加上人事異動傳聞甚囂塵上，此次總部高層親自現身聯盟辦公室，時機點極為敏感，外界早已預期將有重量級人事變動。回顧近期的風波，樂天桃猿在季後挑戰賽前夕，突發布沈鈺傑轉任顧問、二軍北遷桃園、宿舍伙食問題甚至總教練下台等重大人事異動，便引發球迷對球團「無心經營」的質疑。對此，牧野領隊當時曾多次斬釘截鐵地否認「省錢」說法。此外，冠軍教頭古久保健二的卸任，更在球迷與球員間引發巨大不滿，將樂天推向風口浪尖。當時樂天球團的處理方式遭到許多質疑，後來受訪的牧野幸輝也被認為只是出來當擋箭牌的，事實上他在集團中沒有實質的權利做決定。如今，樂天桃猿球團迎來新執行長，盼打造嶄新的「新氣象」。