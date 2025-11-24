我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樂天桃猿原領隊牧野幸輝正式卸任，由森井誠之暫時擔任代理執行長。（圖／記者葉政勳攝）

▲今（24）日樂天總部高層罕見現身聯盟辦公室召開記者會，吸引超過50位電子和平面記者到場，宣布由樂天金鷲隊社長森井誠之即日起暫代桃猿執行長，樂天集團亞太區執行長葛城崇也正式否認外界盛傳的「球團可能轉賣」傳聞。（圖／記者葉政勳攝）

樂天桃猿今（24）日大張旗鼓在中職總部舉辦記者會，現場大約有50位媒體到場，場面可說是相當盛大。不過樂天球團除了宣布牧野幸輝下台，由樂天金鷲社長森井誠之暫代執行長一職之外，對於宿舍的選址以及新任總教練的人選皆表示已有規劃，但並未有定案。這樣模糊的態度讓許多觀看記者會直播的球迷提出「什麼都還沒確定就開記者會？」的質疑，更是有球迷直呼「全場MVP我投翻譯一票。」樂天球團昨（23）日透過公關公司發布消息，預告由「樂天總部高層」親自來臺，在聯盟分享「新球季、新氣象」的最新消息。由於近期球隊爭議不斷，加上人事異動傳聞甚囂塵上，此次總部高層親自現身聯盟辦公室，時機點極為敏感，外界早已預期將有重量級人事變動。果不其然今日樂天在記者會上就宣布重大管理層調整，任命現任日本東北樂天金鷲隊社長兼執行長森井誠之暫代樂天桃猿執行長，即日起正式生效。不過在之後的記者提問環節，森井誠之被問及新任總教練的人選時僅回答人選尚未定案，「現在在積極跟候補人選積極面談，有消息會再通知。」不過他進一步透露，「不管是日籍還是台灣總教練都在名單內。」也拒絕說出候選名單內共有幾人。隨後森井誠之也被問道二軍宿舍新址的詳細情形只表示：「我們實地走訪過後確實認為宿舍有很大的改善空間。」他也進一步透露：「目前有找到三個搬遷選項，但還要帶球員們去看。」這番話也能看出，對於宿舍的改善問題樂天球團也還沒有「最終決定」出現。在什麼都還沒有準確的答案，什麼都還不能透露的情況下，樂天球團選擇此時在聯盟總部召開記者會讓許多球迷感到不解。球迷在社群平台上指出：「什麼都還沒決定到底在開什麼記者會」、「這記者會就是來浪費大家時間的」、「這記者會有開跟沒開一樣」。值得一提的是，記者會正式開始前，主持人說道之後還會有正式的記者會，今天則是比較輕鬆的場合。此外，也有許多球迷在社群平台上開始誇獎起今天記者會的翻譯「聲音好聽」、「雖然官方回答有點鬼打牆，但翻譯整個聽下來也是有邏輯的」，開玩笑稱：「樂天是不是特別會找翻譯啊！」並表示今天的全場MVP一定非翻譯莫屬，也進一步暗批樂天球團的荒謬之舉。