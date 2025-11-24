我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樂天桃猿總教練古久保健二率隊奪冠後，卻未獲續任，震撼職棒圈。 （圖／記者葉政勳攝 ,2025.10.27）

森井誠之在職業球隊任事的資歷很完整，有日本棒、籃、足等職業隊都有經營資歷

▲樂天桃猿原領隊牧野幸輝正式卸任，由森井誠之暫時擔任代理執行長。（圖／記者葉政勳攝）

樂天桃猿奪冠後陷入連串內部風波，最受外界質疑的「古久保健二被突襲式撤換」一事，在今（24）日的記者會上依然沒有獲得解答。面對媒體追問，樂天高層、日職樂天金鷲社長森井誠之僅，使得古久保為何在無預警、無感謝、甚至本人得知都相當震驚的情況下被撤換，至今成為懸而未決的最大疑問，事件真相仍被厚厚的迷霧籠罩。今日記者會上，樂天兩位高層森井誠之和亞太區CEO葛城崇準備解答樂天這次問題，除了從季中就延燒的伙食和住宿問題之外，外界最大的疑問自然是古久保健二為何在奪冠之後被突然以相當粗暴的方式撤換？但很可惜對於此事，，但並未解釋其中原因和決策細節，因此無從得知決定換掉古久保的具體原因。僅知道這件事非常突然，甚至連本人得知消息都相當驚訝。而這種更換總教練的方式，在樂天母集團過去也有過，樂天金鷲前監督今江敏晃下台的方式，比起古久保有過之而無不及。樂天今天記者會有問題數目限制，所以關於古久保的問題，沒辦法得到太多的解答。這相當讓人遺憾，因為球團每一個決策單獨拉出來，或許都可以理解，然而最為人所詬病的正是溝通不足，沒辦法讓外界清楚地了解原因，這是兩位高層今天也同意的問題。目前樂天由森井誠之暫代執行長，他2007年起進入東北樂天金鷲棒球隊服務，自2023年8月1日接任原董事長米田陽介職務，成為東北樂天金鷲新任社長、台灣樂天棒球隊股份有限公司暨台灣樂天運動育樂股份有限公司董事長。，除了樂天之外，他還接手過日甲神戶勝利船副社長，以及日本職業籃球聯盟B.LEAGUE仙台89人董事長。特別是在89人時期，其手上資源不比金鷲和勝利船時期，在相對小規模的組織中創造成長，是其能力的展現。森井在過去曾坦言自己是「不怎麼能幹的人」，不是特別會讀書，也說不上有什麼突出的長才。他坦言自己的優點也是在於此：「正因如此，我願意做任何能做的事，並在無能為力之處，依賴夥伴協力、互相補位。」森井直言自己在帶領組織與事業時，最重視的核心就是「人」，深信一切好的工作成果都從「人」開始。不過，，特別是近期前田健太要重返日本職棒，樂天傳出正積極爭取他，但要面對讀賣巨人、東京養樂多燕子等隊的競爭，很難想像森井能放太多的心力在台灣的桃猿身上。