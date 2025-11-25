NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26例行賽將於台灣時間11月26日繼續進行，該日有3場比賽，其中最受矚目的比賽是NBA盃中洛杉磯內戰湖人對戰快艇的賽事。湖人目前拿下12勝4敗，暫居西區第3，快艇則是拿下5勝12敗，暫居西區第12，《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。
洛杉磯湖人（12勝4敗）vs 洛杉磯快艇（5勝12敗）
比賽地點：加密貨幣網體育館
比賽時間：台灣時間11月26日（三）上午12:00
✅ 湖人觀戰焦點：雙核帶隊戰力強、板凳火力薄弱
湖人在上一戰以108：106兩分險勝猶他爵士後，目前正處於4連勝中，在「詹皇」詹姆斯（Lebron James）以及東契奇（Luka Doncic）雙核心帶隊下，湖人打出氣勢，目前暫居西區第3，但湖人板凳整體火力偏弱，也是目前球隊最大問題。
觀戰重點：
- 板凳火力如何解決？
- 詹姆斯、東契奇能否持續穩定表現？
- 禁區戰力如何加強？
✅ 快艇觀戰焦點：哈登一人帶隊、禁區有望成突破點
快艇本季戰績差強人意，在倫納德（Kawhi Leonard）傷缺與比爾（Bradley Beal）報銷的情況下，哈登（James Harden）即便表現再好也難以拯救快艇，對上湖人的比賽，快艇的禁區戰力或許將成為突破口。
觀戰重點：
- 哈登一人能貢獻多少？
- 禁區能否打穿湖人？
- 其餘球員能否貢獻火力？
🏀NBA賽程（台灣時間11/15）
08：00 巫師VS老鷹
09：00 76人VS魔術
12：00 湖人VS快艇
📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台
📌 台灣運彩資訊：太陽讓分 -2.5，總分預測 224.5
🟡NBA直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
🟡電視轉播：
緯來體育台 ：12:00 LIVE 湖人 VS 快艇
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。