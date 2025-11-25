NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26例行賽將於台灣時間11月26日繼續進行，該日有3場比賽，其中最受矚目的比賽是NBA盃中洛杉磯內戰湖人對戰快艇的賽事。湖人目前拿下12勝4敗，暫居西區第3，快艇則是拿下5勝12敗，暫居西區第12，《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。

洛杉磯湖人124敗）vs 洛杉磯快艇（512敗）

比賽地點：加密貨幣網體育館
比賽時間：台灣時間11月26日（三）上午12:00

 湖人觀戰焦點：雙核帶隊戰力強、板凳火力薄弱

湖人在上一戰以108106兩分險勝猶他爵士後，目前正處於4連勝中，在「詹皇」詹姆斯（Lebron James）以及東契奇（Luka Doncic）雙核心帶隊下，湖人打出氣勢，目前暫居西區第3，但湖人板凳整體火力偏弱，也是目前球隊最大問題。

觀戰重點：

  1. 板凳火力如何解決？
  2. 詹姆斯、東契奇能否持續穩定表現？
  3. 禁區戰力如何加強？

快艇觀戰焦點：哈登一人帶隊、禁區有望成突破點

快艇本季戰績差強人意，在倫納德（Kawhi Leonard）傷缺與比爾（Bradley Beal）報銷的情況下，哈登（James Harden）即便表現再好也難以拯救快艇，對上湖人的比賽，快艇的禁區戰力或許將成為突破口。

觀戰重點：

  1. 哈登一人能貢獻多少？
  2. 禁區能否打穿湖人？
  3. 其餘球員能否貢獻火力？

📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台
🟡NBA直播哪裡看？

2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。

🟡電視轉播：

緯來體育台 ：12:00 LIVE 湖人 VS 快艇

🟡線上收看：

NBA League Pass、Line Today。

