板凳火力如何解決？ 詹姆斯、東契奇能否持續穩定表現？ 禁區戰力如何加強？

哈登一人能貢獻多少？ 禁區能否打穿湖人？ 其餘球員能否貢獻火力？

NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26例行賽將於台灣時間11月26日繼續進行，該日有3場比賽，其中最受矚目的比賽是NBA盃中洛杉磯內戰湖人對戰快艇的賽事。湖人目前拿下12勝4敗，暫居西區第3，快艇則是拿下5勝12敗，暫居西區第12，洛杉磯湖人比賽地點：加密貨幣網體育館比賽時間：台灣時間11月26日（三）上午12:00西區第3，但湖人板凳整體火力偏弱，也是目前球隊最大問題。老鷹魔術12快艇📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。緯來體育台 ：12:00 LIVE 湖人 VS 快艇NBA League Pass、Line Today。