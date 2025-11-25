我是廣告 請繼續往下閱讀

「他要理解我們的節奏，因為等他回來時，他會被要求做到同樣標準。」Curry說道。他也透露，球隊會在更衣室保持輕鬆氣氛，幫助庫明加在漫長復健中維持正面心態。

▲勇士靠著看板球星柯瑞（Stephen Curry）也給庫明加建議。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士在NBA美國職籃（National Basketball Association）以134：117大勝猶他爵士，終止近期3連敗，而當家球星史蒂芬．柯瑞（Stephen Curry）賽後不僅談到球隊因傷兵問題造成的輪替壓力，也特別提到如何協助強森．此役Curry攻下31分、4籃板、2助攻與2阻攻，全場投12中24，帶領傷兵滿營的勇士搶下重要一勝。他坦言，球隊後場與鋒線的人手短缺確實增加壓力，而庫明加的缺陣，讓他更需要保持參與感，即使暫時無法上陣。Curry談到庫明加的復健情況時語帶感慨：他指出，球隊特別要求庫明加「不能失去對比賽的感覺」，這包括看戰術影片、參與訓練、保持與球隊討論連結。勇士除了庫明加，德雷蒙．格林（Draymond Green）也因腳踝挫傷缺陣。缺少兩名主力鋒線，確實讓球隊開局遇到亂流，甚至讓總教練史蒂夫．科爾（Steve Kerr）在場邊大聲怒吼提醒球員。所幸團隊在第二節後逐漸找回節奏，最終逆轉勝出。在Green缺陣下，蓋瑞．佩頓二世（Gary Payton II）升任先發，拿下9分、6籃板與生涯新高8助攻，成為重要奇兵。Curry稱讚Payton的適應與化學效應：「我們很清楚彼此跑位，他的獨特打法常讓對手措手不及。」Payton本季多以替補身分出賽，場均3.3分、2.9籃板與1.6助攻，但他的防守、切入與拼搶，仍是勇士不容忽視的能量來源。對於季初亮眼成績的庫明加而言，如何在復健期間保持專注、別被外界波動影響，將是勇士能否持續推進的關鍵。Curry最後強調：「我們需要他回來時保持原本的節奏，不落後、不偏離方向。」