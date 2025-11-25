金州勇士在NBA美國職籃（National Basketball Association）以134：117大勝猶他爵士，終止近期3連敗，而當家球星史蒂芬．柯瑞（Stephen Curry）賽後不僅談到球隊因傷兵問題造成的輪替壓力，也特別提到如何協助強森．庫明加（Jonathan Kuminga）在復健期間保持專注，不要受外界交易傳聞影響他的前進方向。柯瑞強調，復健過程「很痛苦」，但球隊會確保庫明加持續跟上整體戰術節奏。
此役Curry攻下31分、4籃板、2助攻與2阻攻，全場投12中24，帶領傷兵滿營的勇士搶下重要一勝。他坦言，球隊後場與鋒線的人手短缺確實增加壓力，而庫明加的缺陣，讓他更需要保持參與感，即使暫時無法上陣。
克服孤獨的復健期 Curry：不能失去對比賽的感覺
Curry談到庫明加的復健情況時語帶感慨：「復健真的很糟、很枯燥，最痛苦的是你沒辦法做你最愛的事情，就是打球。」他指出，球隊特別要求庫明加「不能失去對比賽的感覺」，這包括看戰術影片、參與訓練、保持與球隊討論連結。
「他要理解我們的節奏，因為等他回來時，他會被要求做到同樣標準。」Curry說道。他也透露，球隊會在更衣室保持輕鬆氣氛，幫助庫明加在漫長復健中維持正面心態。
勇士除了庫明加，德雷蒙．格林（Draymond Green）也因腳踝挫傷缺陣。缺少兩名主力鋒線，確實讓球隊開局遇到亂流，甚至讓總教練史蒂夫．科爾（Steve Kerr）在場邊大聲怒吼提醒球員。所幸團隊在第二節後逐漸找回節奏，最終逆轉勝出。
Payton臨危受命 勇士展現深度但下戰挑戰更大
在Green缺陣下，蓋瑞．佩頓二世（Gary Payton II）升任先發，拿下9分、6籃板與生涯新高8助攻，成為重要奇兵。Curry稱讚Payton的適應與化學效應：「我們很清楚彼此跑位，他的獨特打法常讓對手措手不及。」
Payton本季多以替補身分出賽，場均3.3分、2.9籃板與1.6助攻，但他的防守、切入與拼搶，仍是勇士不容忽視的能量來源。
不過勇士目前戰績10勝9敗，下場將面對西區第4的火箭，壓力遠大於本場面對僅5勝12敗的爵士。「希望Green能回歸，這會讓我們更完整。」Curry說。
對於季初亮眼成績的庫明加而言，如何在復健期間保持專注、別被外界波動影響，將是勇士能否持續推進的關鍵。Curry最後強調：「我們需要他回來時保持原本的節奏，不落後、不偏離方向。」
