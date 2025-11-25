我是廣告 請繼續往下閱讀

▲施柏宇因台劇《想見你》走紅，未料卻被工作人員爆料，在拍攝期間不小心受傷，卻以養傷為由告假，實際上是和女友約會。（圖／施柏宇 IG @patrick8589）

▲狠愛演（如圖）2020年停止更新、解散，至今5年過去，仍不少粉絲敲碗3人再合體。事實上，牛排先前就有邀約胡椒及大蛇丸合體拍片，不過均以「太忙、沒有空」被打槍（圖／狠愛演YouTube）

▲藝人祈錦鈅（如圖）今（25）日向《NOWNEWS今日新聞》證實離婚1年，與結婚2年的老公於去年10月和平分開，「離婚流程順利、也依照法律程序完成。後來也都像家人一樣的相處，雙方家庭都給予小孩很多愛，不存在比較。」（圖／翻攝自祈錦鈅IG）

▲馬來西亞演藝圈的資深幕後推手黃志明（如圖）今（25）驚傳車禍過世，稍早其家屬發出訃告證實：「他的離去，是演藝圈的巨大損失，也是我們內心深深的哀痛。」（圖／翻攝自Paul Wong臉書）

《NOWNEWS今日新聞》為您整理今（25）日娛樂看點：韓國知名YouTuber、啦啦隊女神朴恩惠昨（24）日在頻道會員限定見面會中，遭一名激進粉絲突然伸手抓住手，並以口部靠近舔手，一名資深媒體人將案發經過上傳Threads引發大量粉絲憤怒，對此經紀人還原過程，指朴恩惠第一時間嚇到僵住。據悉，朴恩惠正在替粉絲調製「燒啤」（如啤酒與燒酒的互動飲品），因泡泡溢出沾到手，恩惠本能甩手。而就在這個瞬間，粉絲突然伸手抓住她的手，並將口部靠近手背位置，讓恩惠當場驚嚇，現場工作人員也因突發狀況來不及制止。事件曝光後，《NOWNEWS今日新聞》記者第一時間求證經紀公司，經紀人還原過程，指朴恩惠第一時間嚇到僵住，「藝人感到強烈不適。」男星施柏宇因《想見你》打開知名度，近來和韓國演員車太鉉合作，也在中國發展得不錯，沒想到卻被爆出戲拍到一半搞失蹤，還以養傷當作藉口，其實是跟女友約會，工作人員怒批他是被慣壞的公子哥，而他在接拍這檔戲之前，曾跟李沐傳情，不過被直擊約會的對象已經是新女友，疑似無縫接軌。YouTuber團體「狠愛演」由3名成員牛排、胡椒及大蛇丸組成，以惡搞劇情、生活趣事短片聞名，人氣聲量超旺，怎料2020年團隊宣布停止更新、解散。時隔5年，許多粉絲至今仍敲碗3人再合體，更發現3人即便各自發展，社群IG帳號名稱都沒更改團體英文名「jam」，事實上，牛排先前就有邀約胡椒及大蛇丸合體拍片，不過均以「太忙、沒有空」被打槍。藝人祈錦鈅今（25）日再爆婚變！透過IG寫下長文，多次提及「一個人」備受外界心疼，而她稍早向《NOWNEWS今日新聞》證實與A先生離婚1年，「我和他是和平分開的，離婚流程順利、也依照法律程序完成。後來也都像家人一樣的相處，雙方家庭都給予小孩很多愛，不存在比較。」馬來西亞演藝圈幕後推手黃志明，今（25）日被家屬證實過世，享年56歲。事發於本月22日，黃志明於泰國發生車禍重傷不治，家屬向外界公告：「他為馬來西亞娛樂產業注入源源不絕的活力，推動許多優秀項目與人才的成長與綻放。他的離去，是演藝圈的巨大損失，也是我們內心深深的哀痛。」悲痛心情劇烈。