《NOWNEWS今日新聞》今（29）日為讀者整理今天娛樂新聞搶先看：日本歌手大槻真希在上海萬代嘉年華開唱，卻突然遭遇「舞台斷電」、被工作人員「一刀切」請下台，現場觀眾全愣住；而持續更新頻道的 YouTuber 家寧，面對酸民留言「訂閱掉到7萬還發片」，本人罕見親自回應、態度堅定；同時，羽球金牌王齊麟的妻子陳詩媛曬出一系列孕期工作照，美到看不出懷孕，甜蜜釣出老公留言誇讚，引發網友熱烈討論。日本歌手大槻真希28日於上海萬代嘉年華演出《航海王》歌曲時，舞台突然全黑、音樂瞬間停止，現場觀眾原以為是設備故障。不料燈光再度亮起時，2名工作人員已上台收走麥克風，並在大槻真希一臉錯愕下直接將她帶下舞台，主持人也緊接宣布「本次演出到此結束」。不少粉絲當場傻眼大喊「一刀切啊！」大槻真希事後於IG分享經紀公司聲明，指出演出因「不可抗力」因素被迫中止，連29日的表演也一併取消。同時間，日本天后濱崎步原本預計在上海舉辦演唱會，同樣遭臨時喊卡，被外界認為與中國近期對日本文化展演的抵制行動相關。家寧與 Andy 的爭議持續延燒之際，她仍努力經營頻道，今上傳走訪板橋黃石市場的新影片。畫面中她以輕便造型穿梭美食攤位，最後感嘆味道喚醒她早期拍片的熱情。然而影片留言區卻有酸民嘲諷：「訂閱只剩7萬多還在發影片喔？」家寧親自現身回覆：「會繼續努力分享更多好內容給大家的！」態度大方又堅定，引來不少粉絲替她加油。影片也因她的真誠分享，再度引發網友討論。王齊麟與陳詩媛上月宣布懷孕喜訊後，陳詩媛今分享一系列孕期工作照，立刻成為話題。照片中，她身穿寬鬆上衣與米色褲子，坐在木凳上露出害羞微笑，另一組站在紅牆前的照片更是自在又漂亮，不少人驚呼：「根本看不出來是孕婦！」她幽默寫下：「出去工作很開心的孕婦～」貼文湧入大量祝福，連老公王齊麟也甜蜜留言一句「漂亮孕婦」，閃瞎全場。她日前曾透露懷孕後挑衣服變得困難，如今以自信的孕期穿搭再次吸引網友關注。