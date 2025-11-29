NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯快艇本季陷入嚴重低潮，在5勝13敗、全聯盟最高齡陣容的情況下，外界普遍認為球隊可能不得不走向全面重建。《ClutchPoints》記者 Bailey Bassett 便撰文分析，若快艇決定拆夥，哈登（James Harden）將是最可能被交易的球星之一，並點出四支最值得關注的潛在買家。

哈登雖在快艇打出不錯化學效應，但他過往屢次被交易的歷史，加上新合約必須等到12月15日後才能被交易，使他再度成為市場焦點。以下為四大合理落點：

1. 灰狼：補上最缺的控球拼冠軍

明尼蘇達灰狼近年兩度打進西區冠軍賽，卻始終因控球後衛不足卡關。《ClutchPoints》指出，康利（Mike Conley）年事已高、迪林漢姆（Rob Dillingham）尚未成熟，使得灰狼缺乏真正能掌控節奏的組織者。

哈登生涯兩度助攻王，近年轉型成頂級進攻發動機，若與愛德華茲（Anthony Edwards）、蘭德爾（Julius Randle）、戈貝爾（Rudy Gobert）搭檔，有望讓灰狼躍升爭冠列強。

但灰狼必須送出瑞德（Naz Reid）、康利、迪林漢姆與英格爾斯（Joe Ingles）才能匹配薪資，代價不低。

▲NBA灰狼教練團為當家球星愛德華茲（Anthony Edwards）設計出哈登買犯課程，以哈登（James Harden）巔峰時期的比賽影片為為基礎，設計出一套「哈登買犯」課程，希望進一步解放其得分上限。（圖／美聯社／達志影像）
2. 拓荒者：用亨德森賭一把明星換未來

波特蘭拓荒者本季雖以深度與防守見長，在西區屢屢製造驚奇，但仍欠缺真正的「一哥」。文章指出，拓荒者可用亨德森（Scoot Henderson）作為包裹核心，搭配威廉斯（Robert Williams）、塞布爾（Matisse Thybulle）補齊薪資。

雖然亨德森因腿筋傷勢缺席，但成績尚未定型，快艇若想年輕化，這筆交易具誘惑力。若明年回歸的里拉德（Damian Lillard）能恢復狀態，與哈登搭檔雖防守成疑，但在完整陣容包括克林根（Donovan Clingan）、卡馬拉（Toumani Camara）、哈樂戴（Jrue Holiday）等防守者加持下，拓荒者可能一舉擺脫中段班命運。

▲波特蘭拓荒者今（27）日傳來壞消息，陣中的2023年NBA選秀探花亨德森（Scoot Henderson）在訓練時不慎遭遇左腿腿筋撕裂，預計要4至8週才能恢復籃球活動，作為陣中的持球手，傷退後是否讓今年選進的中國球員楊瀚森擁有更多持球機會，也將成為關注焦點。（圖／美聯社／達志影像）
3. 魔術：補強外線與組織　搭配班切羅、華格納完美互補

奧蘭多魔術近年致力補強外線，先前才大手筆換來貝恩（Desmond Bane）。哈登生涯三分命中數名列歷史第二，再加上頂級擋拆與傳球能力，能為班切羅（Paolo Banchero）、華格納（Franz Wagner）創造巨大空間。

魔術可能得付出薩格斯（Jalen Suggs）與大華格納（Mo Wagner才能談攏。薩格斯雖有潛力，但持續受傷病困擾；魔術想趁東區多名球星（如 Jayson Tatum、Tyrese Haliburton）本季報銷之際補強，哈登是值得一搏的即戰力。

▲奧蘭多魔術於今（23）日在主場以133：121擊敗紐約尼克，完成3連勝的主場戰役。華格納（Franz Wagner）攻下本季新高37分，成為球隊取勝的最大功臣。（圖／美聯社／達志影像）
4. 活塞：最意外的黑馬　年輕球隊補上三分火力衝擊總冠軍

底特律活塞本季打出大反彈，曾豪取13連勝追平隊史紀錄。雖有羅賓森（Duncan Robinson）助陣，但整體三分能力仍偏弱。

哈登可與大型控衛康寧漢（Cade Cunningham）形成互補，也能大幅改善活塞進攻體系。文章指出，快艇與活塞可能以哈里斯（Tobias Harris）、勒韋爾（Caris LeVert）為主體討論交易，甚至搭上保羅（Chris Paul），讓哈登與保羅在後者的最終賽季共同「尋冠」。

快艇是否重組成為市場焦點

快艇多年來在哈登、雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）等球星加持下始終未能突破。如今喬治已離隊，「哈雷組合」也沒有起色，戰績低迷且陣容老化，重建的呼聲越來越高。若球隊決定開啟新方向，哈登是球隊最可能被交易的籌碼，他的動態受到矚目。

▲底特律活塞隊的13連勝紀錄終於畫下句點。面對缺少先發中鋒克塔（Neemias Queta）、被外界視為弱勢一方的波士頓塞爾提克，他們在今（27）日以114：117輸球，終結自10月以來的不敗之身。（圖／美聯社／達志影像）
消息來源：ClutchPoints

