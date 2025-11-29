我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人今（29）日在NBA盃西部B組焦點戰中，以129：119擊敗達拉斯獨行俠，成功豪取六連勝，並以4戰全勝之姿鎖定NBA盃八強淘汰賽席位。湖人雙核心唐西奇（Luka Doncic）和里夫斯（Austin Reaves）在此役火力全開、合砍73分，成為場上最具統治力的組合。然而場上封神的兩人，在場下卻是一對「活寶組合」。里夫斯在賽後自豪表示：「我的扣籃比盧卡還多！」唐西奇則幽默回應：「是的，但是里夫斯不會防守。」在球場上合力轟下 73 分後，兩人賽後逗趣的互動更成為場邊焦點。當唐西奇正在接受採訪時，里夫斯拿起麥克風對鏡頭幽默喊話：「我的扣籃比盧卡還多。」唐西奇立刻妙語回嗆：「是的，但是里夫斯不會防守。」引發現場一陣笑聲。甚至在賽後接受採訪時，里夫斯還跟媒體「拉票」：「我和盧卡在比賽。他聲稱自己扣了兩次籃，但第一次根本算不上扣籃，我需要大家站在我這邊。」本場比賽，湖人雙核的數據堪稱完美。唐西奇出戰40分鐘，18投10中，全場罰球11罰全中，高效砍下35分、5籃板、11助攻。里夫斯令人更加驚艷，出戰41分鐘，全場15投12中，命中率高達八成，其中三分球8投6中，狂飆全場最高的38分，外帶8籃板3助攻。里夫斯38分的表現不僅是全隊最高，也追平了他的生涯單場第4高分。里夫斯從上賽季的「三當家」一躍成為本賽季聯盟頂級後衛，他生涯單場前5高得分全部發生在今年。本賽季至今，里夫斯場均得分高達28.5分，高居聯盟第9，超越了愛德華茲（Anthony Edwards）、柯瑞（Stephen Curry）、布克（Devin Booker）等一線球星。數據顯示，里夫斯不僅在數據上表現出色，場上的影響力更是無可取代。在本場比賽之前，里夫斯在場時，湖人每百回合能贏對手9.1分；而他不在場時，湖人則淨輸4.9分。目前在湖人隊內，里夫斯的多項高階數據，包括累積正負值（+101）以及多項高階數據都高居聯盟前15，都顯示他才是湖人能取得六連勝的無名英雄。