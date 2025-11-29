洛杉磯湖人球星、即將迎來生涯第22季的詹姆斯（LeBron James），再度給出重量級評價，而這一次，主角是丹佛金塊的超級中鋒約基奇（Nikola Jokic）。在NBA美國職籃（National Basketball Association）多年征戰後，詹姆斯直言，約基奇是他生涯所面對過「最全面的球員」，並認為對方的全面性已經達到歷史級高度。
在最新的專訪中，詹姆斯毫不保留地盛讚約基奇的獨特性。他指出，約基奇並非以爆發力或速度見長，但卻能用難以置信的技術與理解力主宰比賽。
「他是我生涯遇過最全面的球員，沒有之一。」詹姆斯說。「約基奇能得分、能傳球、能籃板、能發動進攻、能閱讀比賽。他的比賽方式就像是把五個位置的能力集合到同一個身體裡。」
詹姆斯補充，約基奇的節奏感與判斷力完全不同於任何傳統中鋒，甚至也不像任何控球後衛。「他的比賽方式，是我從沒見過的組合。」詹姆斯說。
金塊在過去數季以約基奇為攻防核心，靠著他獨一無二的效率、視野與穩定性，從西區強權晉身成聯盟最可怕的冠軍級球隊，而詹姆斯也多次在季後賽與他正面交鋒。
約基奇的歷史地位進一步提升？詹姆斯：他正在改寫 NBA
詹姆斯的高度評價並非空穴來風。約基奇近年在季後賽與例行賽的統治力，已讓許多專家將他放入歷史最強中鋒的討論之中。「他正在改寫NBA中的中鋒定義，甚至改寫整個聯盟的打法。」詹姆斯表示。「他的存在迫使球隊必須重新思考防守方式，因為你根本不知道他下一秒會做什麼。」
約基奇不但持續累積大三元數據，更是唯一能在單一年代（2020年代）同時領先聯盟總得分、總籃板、總助攻與總抄截的球員。對湖人曾在季後賽遭遇過他多次的詹姆斯而言，這樣的影響力自然感受最深。
詹姆斯的高度評價並非空穴來風。約基奇近年在季後賽與例行賽的統治力，已讓許多專家將他放入歷史最強中鋒的討論之中。「他正在改寫NBA中的中鋒定義，甚至改寫整個聯盟的打法。」詹姆斯表示。「他的存在迫使球隊必須重新思考防守方式，因為你根本不知道他下一秒會做什麼。」
約基奇不但持續累積大三元數據，更是唯一能在單一年代（2020年代）同時領先聯盟總得分、總籃板、總助攻與總抄截的球員。對湖人曾在季後賽遭遇過他多次的詹姆斯而言，這樣的影響力自然感受最深。
