▲Siegel指出，若籃網想要庫明加，早在夏天（他仍是受限自由球員）就能出手，因此不太可能為了換克拉克斯頓而啟動此方案。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）交易市場越接近期限越熱，布魯克林籃網中鋒克拉克斯頓（Nic Claxton）的名字也正式被推上「熱門追求榜」。根據多名美媒報導，洛杉磯湖人、金州勇士都已將這名防守悍將列入補強清單，而籃網在3勝15負的低迷開局下，也被普遍認為將全面開放交易。根據知名記者Brett Siegel報導，籃網和湖人都需要補充運動能力，增強護框，但籃網對於庫明加並無興趣，雙方目前似乎皆無好的籌碼。金州勇士近期深陷庫明加（Jonathan Kuminga）的未來風波，其中包括市場盛傳勇士可能以庫明加作為主體向籃網換取克拉克斯頓。不過NBA內線記者Brett Siegel直接澄清，表示籃網陣營早就否定這項可能性：「籃網根本沒有興趣換庫明加。」Siegel指出，若籃網想要庫明加，早在夏天（他仍是受限自由球員）就能出手，因此不太可能為了換克拉克斯頓而啟動此方案。儘管如此，勇士依舊把克拉克斯頓視為理想補強對象，他的機動性、換防能力與護框，都完全契合勇士近年所欠缺的禁區防守條件。洛杉磯湖人本季雖以14勝4負高居西部前段班，但仍被外界質疑禁區防守不足。美媒《ClutchPoints》報導指出：「湖人從上季起就把 Claxton 列入補強願望清單，本季仍會積極追求。」湖人是目前聯盟內線最弱的季後賽級別隊伍之一，根據 ESPN 記者Tim Bontemps數據：湖人對手在 5 呎內命中率高達 69%（聯盟倒數第4）、每場讓對手拿下48.7分禁區得分，因此湖人需一名真正的護框中心，而克拉克斯頓以優秀的換防能力及場均約 1.4 次阻攻，被視為完美解方。籃網開季3勝15負，外界普遍認為他們將在交易截止日前「全面清空資產」。除了克拉克斯頓之外，多位球員也在外界的觀察名單中，包括：小波特（Michael Porter Jr.）、曼恩（Terance Mann）、湯瑪斯（Cam Thomas，2026 年成為不受限自由球員，亦可能被兜售）克拉克斯頓本身還有3年合約在身（4年9700 萬，2024年夏天簽下），這也讓他成為多隊願意投入資產的熱門商品。