日期 對手 分數 籃板 助攻 命中率 11/28 vs DAL 38 8 3 80.0% 11/25 vs LAC 31 9 3 68.8% 11/23 vs UTA 22 10 4 41.2% 11/18 vs UTA 26 5 1 63.6%

洛杉磯湖人本季迎來全新進攻選擇排序，而站在唐西奇（Luka Doncic）身後、超越「詹皇」詹姆斯（ LeBron James）成為球隊「實質第二主攻點」的，並不是原本被寄予厚望的內線或資深射手，而是選秀會落選的逆襲英雄——里夫斯（Austin Reaves）。在湖人以129：119擊敗達拉斯獨行俠的NBA盃賽事中，里夫斯再度打出明星等級表現，全場砍下38分8籃板3助攻，投籃命中率高達80%，帶領湖人將戰績推進到14勝4敗。里夫斯賽後的亮眼發揮，再度引來詹姆斯的高度肯定，甚至說出極少給隊友的超級讚語。詹皇直言，他早就看出里夫斯的實力，如今對他的表現已完全不會感到意外：「沒有，真的沒有。我早就跟你們說過AR很會打球。我都不記得是什麼時候講的了。」「我說過，他真的能打。這一切根本不意外。AR很棒。」對一名落選新秀而言，能得到NBA得分王兼GOAT候選人給予如此評價，可說是職業生涯最高榮耀。外界曾預期，隨著詹姆斯傷癒復出，里夫斯的球權應該會下降、數據下滑。然而事實恰恰相反。他4戰場均：29.2分、8籃板、2.75助攻、63.4%命中率。里夫斯在詹皇回歸後的4場比賽：雖然助攻因詹皇回歸而降低，但 Reaves 的得分效率與進攻威脅全面提升，他已成為湖人最穩定的第二火力來源。本季至今，里夫斯場均繳出：27.9分5.7籃板7.0助攻，是湖人外線的重要支柱，並已超越多名資深球星，成為球隊在唐西奇之後的第二得分點。隨著里夫斯穩定發揮、詹皇找回健康、唐西奇持續打出 MVP 等級表現，湖人新賽季的進攻體系逐漸成型。若三人健康齊備，湖人將成為本季冠軍戰線中最具威脅的隊伍之一。