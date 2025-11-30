《NOWNEWS今日新聞》為讀者整理今（29）日娛樂新聞搶先看：「小胖老師」袁惟仁昨日緊急送醫，前妻陸元琪先是透過經紀人回應不知情，深夜又在臉書發文吐露心聲。昨日韓國音樂界盛典MAMA頒獎典禮順利落幕，GD拿下年度最佳藝人大賞時，霸氣宣布明年BIGBANG出道20週年，他不會只有一個人現身，暗示BIGBANG回歸；而Rosé的〈APT.〉今年獲頒「年度歌曲」，卻意外引來罵聲。
📌袁惟仁送醫傳病情惡化！前妻陸元琪再發聲：請放過我的孩子謝謝
袁惟仁5年前在台東老家摔倒，被判定成植物人，臥床多年由家人照顧，昨日傳出緊急到台東馬偕醫院就診的消息，疑白血球異常。對此，袁惟仁前妻陸元琪昨日先是透過經紀人回應「正在瞭解狀況中，謝謝關心。」晚間又再度於臉書發文，直言：「你們想要知道的也是我想知道的，所以拜託，不要來問我跟我的孩子們」，請求媒體放過小孩，不要再追問袁惟仁的事情了。
📌GD奪MAMA年度藝人大獎！突拋震撼彈「暗示BIGBANG回歸」
韓流天王GD（G-DRAGON，權志龍）昨日從周潤發手中拿下年度最佳藝人大賞，風光領獎，致詞時GD也拋出震撼彈，表示明年就是BIGBANG出道20週年了，「明年我會和朋友們一起來，不再一個人，像辦派對一樣地玩。」暗示BIGBANG明年即將回歸樂壇，還會在MAMA上合體表演，讓粉絲嗨爆了。
📌Rosé〈APT.〉拿下年度歌曲惹議！缺席MAMA還打敗全球夯曲〈Golden〉
BLACKPINK成員Rosé和火星人布魯諾Bruno Mars去年10月推出的歌曲〈APT.〉獲MAMA本屆年度歌曲獎，Rosé本人因為在新加坡參加巡演而無法到場，去年她與火星人已用預錄方式在MAMA典禮表演過〈APT.〉了，因此不少韓國網友都認為〈APT.〉的熱度早就已經消退，Netflix熱門電影《Kpop獵魔女團》的主題曲〈Golden〉更值得獲獎，因此在網路上掀起爭議。
資料來源：陸元琪臉書、Mnet Plus
