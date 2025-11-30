我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊後衛梅爾頓（De’Anthony Melton）的本季首次亮相越來越近了。勇士隊今（30）日透過官方公告表示，梅爾頓的回歸時間最快將落在下周的三連客之旅，結束他自去年11月ACL撕裂後長達一年的休養期。勇士指出，梅爾頓已被排除出席本次主場最後兩戰——包括今日對上鵜鶘與週二面對雷霆——但球隊表示他「恢復進度良好」，有望在接下來對費城、克里夫蘭與芝加哥的客場比賽中迎來賽季首秀。勇士隊透露，梅爾頓在ACL手術後恢復順利，近期已參與與隊友及 G League 聖塔克魯茲勇士的全場對抗訓練，身體狀態逐步接近實戰水準。梅爾頓在2024年7月以一年1280萬美元加盟勇士，但僅出戰六場便在去年11月受傷報銷，並於12月4日接受手術，缺席整個賽季。他在短暫的勇士生涯中表現亮眼，場均 10.3 分、3.3 籃板、2.8 助攻與 1.2 抄截，並繳出.407 / .371 / .625的投籃命中率。梅爾頓於今年十月重新與勇士簽下一年300萬美元合約，包含2026-27賽季價值345萬美元的球員選項。他原先在夏天就達成口頭協議，但受到庫明加（Jonathan Kuminga）合約僵持的連帶影響，直到談判落幕後才正式完成簽約。現年27歲的梅爾頓曾在2021-22賽季效力灰熊時獲得第六人票數肯定，儘管近年生涯受到傷勢拖累，勇士仍期待他的回歸能強化後場深度與防守強度，成為球隊輪替中的重要一環。隨著勇士本季傷兵不斷與陣容調整頻繁，梅爾頓的即將回歸可望為球隊在後場帶來久違的穩定力量。