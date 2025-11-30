我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽，明尼蘇達灰狼今（30）日幾乎再度上演崩盤戲碼，但在最後時刻靠著愛德華茲（Anthony Edwards）與康利（Mike Conley）的關鍵外線，最終於主場以119：115驚險擊敗波士頓塞爾提克，拿下本季對上五成勝率以上球隊的首場勝利。愛德華茲這一場比賽拿到39分，近期發揮相當亮眼。灰狼在終場前一度取得110：98的12分領先，但塞爾提克隨即展開反撲，打一波12：0的猛烈攻勢，在比賽剩下1分38秒時追成110：110。灰狼其間連續四次三分嘗試落空，迪文琴佐（Donte DiVincenzo）還出現失誤，使比賽險象環生。關鍵時刻，戈貝爾特（Rudy Gobert）抓下愛德華茲外線不中的進攻籃板，七秒後康利在底角命中止血三分，重新要回113：110 的領先。最終決勝球出現在比賽剩下14秒，愛德華茲在遭到懷特（Derrick White）盯防、甚至一度失去控球的情況下，倉促拔起拋投，神奇地命中高難度三分，將比分鎖定在118：112，徹底凍結戰局。愛德華茲全場以24投拿下39分、5記三分、10罰10中的亮眼表現，最近四戰場均高達38.5分，狀態火燙。藍道（Julius Randle）貢獻16分，迪文琴佐有 15分表現，Gobert、Naz Reid以及Terrence Shannon Jr.也都得分上雙。全隊48投21中的三分火力，是本季最亮眼之一。塞爾提克方面，布朗（Jaylen Brown）儘管因背部痙攣被列為出戰存疑，仍狂砍41 分、27分集中於上半場，且成為史上首位在半場取得至少 27 分、5 籃板、5 助攻、3 抄截的球員，展現全明星身手。克塔（Neemias Queta）則取得生涯新高的 19 分與 18 籃板，加上懷特的16分，仍無力扭轉戰局。灰狼本季至今在背靠背第二戰的戰績為 1 勝 2 敗，且兩敗皆由金塊所取。灰狼接下來將於台灣時間周日迎戰馬刺，力拚延續勝勢。