我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年第13屆中信盃黑豹旗冠軍賽今（30）日開打，由2019年才成立木棒組、隊史首度闖進冠軍賽的羅東高工，迎戰7度奪冠的台灣青棒「大魔王」平鎮高中，賽前話題性拉滿，也成為黑豹旗歷屆冠軍賽，論隊史成績、帳面實力差距最大的對戰組合。羅東高工一路上演大黑馬傳奇，最終決賽舞台對決平鎮，也譜寫黑豹旗最熱血故事。羅東高工棒球隊成立於1998年，初期為社團性質的軟式球隊，直到2019年，因宜蘭縣傳統強權中道中學棒球隊宣布停招，當地少去唯一甲組青棒隊伍，才在棒球委員會主委游本力四處奔走下，促成林燈文教公益基金會贊助，讓羅東高工棒球隊從軟式組轉型為木棒組。羅東高工木棒組成軍僅6年，隊史黑豹旗最佳成績為2022年32強，但近2年在總教練何昱德長期栽培下，已逐漸開花結果，今年2025年中職選秀會上，就有何宗旂、吳柏賢2位球員受到青睞，其中第4輪被味全龍選進的何宗旂，更成為羅東高工隊史首位被中職選上的校友，捕手吳柏賢則是首位被中職挑走的應屆畢業生。今年羅東高工一路過關斬將，先打破隊史在黑豹旗最佳成績，一路打進最終八強，4：2擊敗木棒傳統強權美和中學，四強賽再上演超級大逆轉，11：8擊退台東體中。攤開黑豹旗歷年對戰組合，全數都由傳統木棒強隊對決，過去12屆共24支球隊，僅有6支非平鎮高中、穀保家商，冠軍更幾乎由這2支青棒傳統強權包辦，僅有高苑工商在2015年奪冠，若今年羅東高工可以逆襲擊敗平鎮高中奪冠，不僅將掀翻近10年由平鎮、穀保壟斷冠軍的態勢，更無疑寫下黑豹旗史上最熱血的「灰姑娘傳奇」。