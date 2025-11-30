我是廣告 請繼續往下閱讀

▲平鎮高中靠著游擊手邱聖安關鍵安打，三局下打進3分大局。（圖／展逸國際行銷提供）

▲羅東高工第四局，換上高三右投郭靖源（右），不僅守住平鎮高中該局攻勢，後續連投2局無失分，讓羅工戰局始終保持競爭力。（圖／展逸國際行銷提供）

2025年第13屆中信盃黑豹旗冠軍賽今（30）日於新北市新莊棒球場熱血開打，由超級大黑馬羅東高工迎戰隊史7度奪冠的平鎮高中，平鎮三局下靠著一輪猛攻打進3分，羅工則在四局上靠2支長打狙擊平鎮高三王牌左投吳丞顥，如願追回1分，後續平鎮高中靠伍識均壓制，終場4：1擊敗羅東高工，奪下隊史第8冠，也粉碎羅工的黑馬奪冠傳奇。羅東高工本場推派左投林頡廷先發，前2局順利守成，但第三局遭遇亂流，對首名打者、平鎮捕手吳柏承連投4顆壞球形成保送，隨後觸擊、飛球推進，2出局後對高一超級新人劉桓宇再投出保送，隨後邱聖安敲出左外野安打，平鎮先馳得點，後續林頡廷再投出保送，滿壘局面下羅工換上劉澔橙中繼，偏高直球卻被高宥軒一棒打穿中線，平鎮取得3分領先。羅工下個半局馬上展開反撲，楊家源在2出局、三壘有人情況下，一棒打穿三壘邊線，讓平鎮高三王牌左投吳丞顥失掉第1分。平鎮第四局再度發難，賽前打擊率7成5的曾乙喆首棒安打上壘，後續平鎮啟動觸擊，劉澔橙不穩投出觸身、保送形成滿壘，羅工換上郭靖源中繼，雖處理短打球沒接好失掉1分，但後續製造雙殺、投手飛球接殺，成功守下局面。近況極佳的吳丞顥本戰球速都在140公里到145公里，羅東高工五局上2出局由顏楷庭打出右外野深遠長打，羅工本場3安全部都是長打，但後續吳丞顥回穩，讓下一棒打出滾地球刺殺，最終無失分安全下庄。郭靖源中繼4局無失分，表現出色，但打線無奈無法突破平鎮吳丞顥、伍識均壓制，最後第七局首棒打者上壘，但盜壘失敗，最終仍無功而返，平鎮終場4：1擊敗羅東高工，奪下隊史第8冠。