2025年第13屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽今（30）日進行冠軍賽，由超級強權平鎮高中以4：1擊敗羅東高工，笑納隊史第8座冠軍，最有價值球員由冠軍賽打進2分打點的高宥軒獲得，除此之外，平鎮高中4人入選明星隊、2人抱走個人獎，成本屆最大贏家，亞軍羅東高工3人入選明星隊居次，冠軍賽後援4局無失分的高三王牌郭靖源，則拿下投手獎。打擊獎：曾乙喆（平鎮高中，打擊率6成36）打點獎：洪祈恩（高苑工商，8分）全壘打獎：黄宇揚（成大南工，2支）投手獎：郭靖源（羅東高工，10.2局無失分）最有價值球員獎：高宥軒（平鎮高中）教練獎： 吳柏宏（平鎮高中）明星球員獎：最佳投手：蔡辰瀧（平鎮高中）最佳捕手：邱呈承（羅東高工）最佳一壘手：巫宏威（平鎮高中）最佳二壘手：金再恩（高苑工商）最佳三壘手：李信謙（羅東高工）最佳游擊手：邱聖安（平鎮高中）最佳外野手：林宗賓（台東體中）、溫以恩（羅東高工）、羅暐捷（高苑工商）最佳指定打擊：曾乙喆（平鎮高中）