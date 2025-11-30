我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年第13屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽今（30）日進行最終冠軍賽，本屆大驚奇羅東高工最終奮戰七局，1：4不敵平鎮高中，亞軍成績仍創隊史最佳，寫下灰姑娘傳奇，賽後平鎮高中總教練吳柏宏也稱讚，「他們有辦法打到今天，當然有一定的實力，整體攻擊力其實都不錯，最後上來的投手也有一定的壓制力。」羅東高工青棒隊2019年才正式轉戰木棒組，歷經6年努力，本屆改寫隊史黑豹旗原本32強紀錄，一路闖進冠軍賽，四強上演逆轉好戲，擊退台東體中，更在社群引發莫大討論。賽後平鎮高中總教練吳柏宏表示，「其實他們有辦法打到今天，就代表他們當然有一定的實力，只是打擊方面，沒有比較有長打能力的選手而已，其實整體攻擊能力都還不錯。」羅東高工本戰前三局打完陷入3分落後，第四局又一度被攻佔滿壘，隨後高三右投郭靖源登場後，將失分降到最低，後續3局更繳出無失分好投，吳柏宏也特別點名郭靖源，「最後上來這個投手也有一定的壓制力，就是因為這些原因，他們才有辦法打到今天。」羅東高工今年以前，過去從未有球員畢業後成功挑戰中職，但今年在中職選秀會，一口氣有2位選手何宗旂、吳柏賢被味全龍、統一獅選進，成功輸出球員到中職，今年則有楊家源、溫以恩2位野手入選U15國家隊，吳柏宏並不感到驚訝，「因為好的選手，不論到哪裡，都會有上場機會。」