我是廣告 請繼續往下閱讀

羅東高工無疑是2025年第13屆中信盃黑豹旗最受矚目的超級大黑馬，木棒組成軍僅6年的他們，過去黑豹旗最佳成績僅為2022年32強，今年一路挺進冠軍賽面對大魔王平鎮高中。羅東高工棒球隊成立於1998年，初期為社團性質的軟式球隊，直到2019年才因為宜蘭縣唯一甲組清棒球隊中道中學停招，才在贊助下轉型為木棒組，初期遭遇不少困難，各項大賽都以全敗止步預賽，但近3年在總教練何昱德長期栽培下，已逐漸開花結果，2022年黑豹旗打進32強，近2年則都有各1位選手受到中職青睞。身高174公分的何宗旂，去年歷經中職選秀落選，先投身業餘甲組桃園成棒隊，將球速提升到極速148公里，搭配水準以上滑球，靠著去年爆米花聯盟出色發揮，今年再度參選，一度被看好有望挑戰前3輪，最終受到「投手王國」味全龍青睞，以第4輪選進，也成為羅東高工隊史首位職棒球員。想不到在第7輪，又有一位羅東高工球員中選，他就是甫從羅東高工畢業、小何宗旂一屆的捕手吳柏賢。吳柏賢為羅東高工去年隊長，儘管177公分、60公斤體重太過單薄，但打擊能力經養成後，被看好有機會在一軍兌現，且以捕手而言具備一定程度長打潛力，此外，靈活的配球能力也受到不少專家看好，最終成為首位被中職選進的羅東高工應屆畢業生。相比於羅東高工逐漸養成，歷經6年終於有2位球員站上職棒舞台，他們的對手平鎮高中則號稱職棒球員「最大出產地」，光是2025年，就有6位球員被選上、其中5人為應屆畢業生，兩隊差距顯而易見。