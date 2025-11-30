2025年第13屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽今（30）日進行最終冠軍賽，由傳統強權平鎮高中對決隊史首度闖進冠軍賽的「大黑馬」羅東高工，《NOWnews》為各位整理出黑豹旗冠軍賽陣容、賽程與轉播資訊，讓各位第一時間掌握賽事資訊。
🔥黑豹旗冠軍賽賽果：黑豹旗／平鎮高中4：1擊敗羅東高工！奪隊史第8冠 終結黑馬傳奇
🔥黑豹旗／所有獎項一次看！平鎮5人奪獎成大贏家 羅工王牌投手獎
⚾第13屆黑豹旗所有獎項一次看
♦️打擊獎：曾乙喆（平鎮高中，打擊率6成36）
♦️打點獎：洪祈恩（高苑工商，8分）
♦️全壘打獎：黄宇揚（成大南工，2支）
♦️投手獎：郭靖源（羅東高工，10.2局無失分）
♦️最有價值球員獎：高宥軒（平鎮高中）
♦️教練獎： 吳柏宏（平鎮高中）
♦️明星球員獎：
最佳投手：蔡辰瀧（平鎮高中）
最佳捕手：邱呈承（羅東高工）
最佳一壘手：巫宏威（平鎮高中）
最佳二壘手：金再恩（高苑工商）
最佳三壘手：李信謙（羅東高工）
最佳游擊手：邱聖安（平鎮高中）
最佳外野手：林宗賓（台東體中）、溫以恩（羅東高工）、羅暐捷（高苑工商）
最佳指定打擊：曾乙喆（平鎮高中）
⚾第13屆黑豹旗冠軍賽比賽資訊
⚾第13屆黑豹旗冠軍賽陣容
平鎮高中
總教練：吳柏宏
教 練：羅健銘、陳威儒
球 員：伍識均、王宣棋、巫宏威、彭成安、顏鉑勛、邱聖安、林鈞瑋、高宥軒、蘇子進、邱文佑、曾乙喆、吳柏承、劉桓宇、高品瀚、范博超、劉任右、何樺、蔡辰瀧、吳丞顥、胡冠威
羅東高工
總教練：何昱德
教練：蕭良吉、吳憲豪
球員：郭靖源、陳楷揚、張宇翔、曹格安、李信謙、顏楷庭、陳冠文、陳彥辰、顏翊展、邱昱承、林頡廷、廖佑賢、謝丞威、蘇愷廷、溫以恩、藍天雨、楊家源、李鎮宸、劉澔橙、簡晨漢
⚾第13屆黑豹旗四強歷程
平鎮高中1：0高苑工商
平鎮派出主力強投蔡辰瀧先發，用79球投完7局，被敲出2支安打，飆出10次三振，包括1次四壞保送，無失分，期間甚至連續解決17位打者，搭配平鎮打線首局靠犧牲觸擊、觸身球保送攻佔得點圈，巫宏威適時安打打進全場唯一1分，平鎮高中終場1：0取勝，往隊史在黑豹旗第8冠發起衝擊。
羅東高工11：8台東體中
羅東高工克服開局的5分落後，一路緊咬戰局，靠著4局下打進關鍵逆轉分，最終以11：8逆轉擊退台東體中，繼八強賽創下隊史、縣史最佳紀錄，昨日再逆轉取勝，再度刷新紀錄，續寫黑豹旗灰姑娘傳奇。
⚾第13屆黑豹旗冠軍賽隊伍奪冠歷史
平鎮高中：7次奪冠（2013、2016、2017、2019、2020、2021、2023）
羅東高工：0次奪冠（本屆之前，隊史最佳成績32強）
⚾第13屆黑豹旗冠軍賽轉播資訊
電視轉播：緯來精采台、公共電視
網路轉播：公視+、BE HEROES（YouTube）
⚾第13屆黑豹旗即時報導
🔥黑豹旗／平鎮高中13屆豪取8冠！續當超級大魔王 吳柏宏透露關鍵
🔥黑豹旗史上最熱血故事！羅東高工成軍僅6年 挑戰大魔王平鎮高中
🔥黑豹旗／羅東高工隊史僅2位中職球員！都在2025年 今日決戰平鎮
🔥黑豹旗／伍立辰來開球！笑說終於圓夢 中信兄弟首年「自評70分」
⚾第13屆黑豹旗冠軍賽集氣喝珍奶
11月27日至11月30日，黑豹旗8強至冠軍戰期間展開集氣珍奶活動，
每打出1支安打 ⮕ 就送10杯珍奶
每打出1支全壘打 ⮕ 就送50杯珍奶
注意事項
*珍奶累積上限1,000杯。
*珍奶發放數量、發放時間及地點預計12/10前另行公布。
*主辦單位保留變更或終止本活動時間、內容之權利。
資料來源：黑豹旗官方社群平台
🔥黑豹旗／所有獎項一次看！平鎮5人奪獎成大贏家 羅工王牌投手獎
