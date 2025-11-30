我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中信兄弟新秀伍立辰回顧今年球季，自評70分。（圖／記者林子翔攝）

2025年第13屆黑豹旗今（30）日熱血開戰，賽前由中信兄弟新秀伍立辰擔任開球嘉賓，他笑說有圓夢感覺，由於他高中是野手身份，今天終於站上黑豹旗投手丘，至於首年中職賽季，伍立辰則自評70分，「想把身體練強壯，去應付整個球季。」伍立辰高中就讀高雄強權普門中學，高二時球隊闖進四強，高三則止步16強，但他都沒有踏上過投手丘，因為他當時還是野手，「今天來開球圓了2個夢，就是可以在黑豹旗踏上投手丘，第二個是參加冠軍賽，當時4強、16強，有點遺憾。」伍立辰有特別關注平鎮高中、穀保家商在16強的頂尖對決，表示那場比賽很精彩，對於今年羅東高工扮演大黑馬闖進冠軍賽，伍立辰也樂觀其成，「這代表台灣整體棒球有提升，不會只有幾支球隊在打冠軍賽，希望他們都不要有遺憾。」中職球季結束後，伍立辰即刻前往日本愛知縣，參加日職歐力士的秋訓，體驗到日式訓練模式，「蠻多練習方式都是以前沒有接觸過的，像是活動度訓練，我們看到日本投手出手很柔軟、像鞭子，我的投球模式就可以效法，這趟學習到很多，回台灣可以用這種方式增強自己。」「用木棍，或是有一些改善髖關節的姿勢，讓關節角度更大之類的，一開始做起來蠻吃力的。」伍立辰此行去了16天，參與完整秋訓，由於語言不通，伍立辰很難直接與歐力士球員、教練交流，但仍稱讚歐力士球團相當熱情。對於今年球季回顧，伍立辰自評70分，「有成功踏上一軍，但季中沒有維持住狀態，手有不舒服。明年想把身體練強壯，去應付整個球季。」