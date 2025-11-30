我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年第13屆中信盃黑豹旗冠軍賽，「大魔王」平鎮高中扛住壓力，靠著投打穩定發揮，終場4：1擊敗羅東高工，奪得隊史黑豹旗第8座冠軍，總教練吳柏宏賽後也透露關鍵，「我敢說，球隊論穩定性，應該是全國數一數二，球員努力練球，打出成績，背後也有很多力量支持。」吳柏宏表示，平鎮高中本屆黑豹旗一路走來，過程中有一些聲音，但他們就是把原本的做好，談到本戰關鍵，「攻擊很多擴大沒做好，需要改進，今天先發的吳丞顥，整體投球都在自己的控制內，尤其2出局被打三壘安打那局有守住最關鍵。」吳柏宏認為，越到比賽後段上場的投手越難投，他也透露推派伍識均上場原因，「直球也好，變化球也好，尤其他有一顆曲球，有機會擾亂打者節奏。」至於打者方面，吳柏宏認為邱聖安表現最出色，「畢竟前幾場都打不好，我還是一直相信他，希望他可以突破，繼續放第四棒。」吳柏宏還說，「其實昨天比完賽我有跟他說，回去好好調整一下，也有請打擊教練幫忙一下，今天第1分就是他打的。」談到隊史13屆豪奪8冠，繼續當黑豹旗當之無愧的魔王，吳柏宏自信地說，「論穩定性，我們應該是全國數一數二，球員努力練球，市政府給我們很多支援，每年都有龐大支援，經費不用擔心太多，不管怎麼樣，校長都是全力支持，沒有第二句話。」