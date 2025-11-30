拿下本季聯盟最佳戰績開局的奧克拉荷馬雷霆（19勝1敗），卻持續受到傷病困擾。球團今（29）日宣布，中鋒哈爾特斯泰（Isaiah Hartenstein）因右側比目魚肌拉傷，將在 10-14天後重新評估，確定缺席至少未來數場比賽。
哈爾特斯泰受傷 雷霆本季傷兵多
哈爾特斯泰是在因右腳踝不適缺席對太陽之戰後接受檢查，隨後確診傷勢。這位本季表現穩定的主力中鋒，前19場全勤出賽，場均繳出 12.2分10.7籃板3.4助攻1.3抄截，命中率高達 67.1%，是雷霆內線的關鍵支柱。
然而，雷霆本季一直無法擺脫傷兵狀況。球隊二當家威廉斯（Jalen Williams）直到昨晚才完成本季首次亮相；此外，霍姆格倫（Chet Holmgren）、多爾特（Lu Dort）、卡魯索（Alex Caruso）、伊賽亞喬（Isaiah Joe）、威金斯（Aaron Wiggins）等人也都因不同傷勢缺席過比賽。即使如此，雷霆仍能打出驚人的19勝1敗。
在哈爾特斯泰缺陣後，昨戰已改任中鋒先發的霍姆格倫將持續扛下更多內線責任，而替補威廉斯（Jaylin Williams）也將獲得更多上場時間。
雷霆主力不斷受傷 竟仍打出19勝1敗戰績
值得一提的是，霍姆格倫去年一月也曾因左側比目魚肌拉傷缺陣五場，如今再度遇到類似傷勢。這位近兩季終於在雷霆站穩腳步的中鋒，仍背負著球隊下季是否執行 2825萬美元球隊選項 的關鍵壓力。
另一方面，二當家威廉斯的回歸為雷霆帶來曙光。威廉斯在經歷手腕韌帶手術與二次處置後，昨役回到先發，出戰29分鐘攻下11分、8助攻，並展現防守端價值，單場擔任10名太陽球員的主防者，將對手合計限制在14投3中。
威廉斯表示，回歸第一戰只想「融入一支18勝1敗的球隊」，並坦言進攻手感需要時間調整，但防守已恢復到舒服狀態。雷霆雖然戰績近乎完美，但傷兵問題仍不斷考驗球隊深度。哈爾特斯泰的意外受傷，也讓這支志在衛冕的年輕勁旅，再次面臨艱難挑戰。
消息來源：俄克拉荷馬報、Michael Scotto
