多倫多暴龍今（30）日在客場遭遇本季最大冷門，面對背靠背出賽的夏洛特黃蜂，在一度領先多達17分的情況下被頑強追上，最終於延長賽以111：118不敵對手，結束原本的9連勝。黃蜂由布里奇斯（Miles Bridges）在延長賽獨拿10分，主宰比賽最後階段，成功帶領球隊完成戲劇性逆轉。暴龍本場仍展現強大火力，巴恩斯（Scottie Barnes）攻下30分12籃板，英格拉罕（Brandon Ingram）與奎克里（Immanuel Quickley）各得22分，三人合力在前三節保持優勢。然而比賽讀秒前遭黃蜂瘋狂反撲；特別是第四節末段，暴龍進攻突然熄火，黃蜂一波12：0攻勢將戰局扳平，英格拉罕最後一擊偏出，雙方以104：104進入延長賽。延長賽中情勢完全翻轉。巴恩斯雖然率先得分，但布里奇斯迅速接管比賽，他先以中距離追平，接著投進超前三分，再利用抛投與空接持續擴大領先。布里奇斯在延長賽保持完美命中率，四投全中，一人拿下黃蜂延長賽的14分裡的10分，徹底壓倒暴龍的防守。同時，菜鳥克努佩爾（Kon Knueppel）也功不可沒，他在正規時間倒數10秒於底角命中高難度後仰三分球，硬生生將比賽拖入延長，成為比賽關鍵轉折點。黃蜂雖然今天包括鮑爾（LaMelo Ball）和米勒（Brandon Miller）在內的主力手感低迷，但布里奇斯全場23投13中轟下35分，並在比賽最後階段連續命中，成為球隊最大功臣。克努佩爾攻下20分，塞克斯頓（Collin Sexton）替補上陣也貢獻18分。暴龍則自11月8日以來首次吞敗，近三週的連勝氣勢因此止步。暴龍本場開局火力強勁，第一節就取得26：9領先，並帶著13分優勢進入次節。雖然黃蜂在第二節逐漸縮小差距，上半場依舊由暴龍以58：52領先。第三節雙方互有攻勢，暴龍保有87比80的優勢進入第四節，但黃蜂靠著布里奇斯與替補群的持續追擊，硬是在最後時刻將比賽拉回原點。黃蜂完成大逆轉後奪下本季首次二連勝，而暴龍方面9連勝雖然遭終止，但球隊整體競爭力仍不容忽視。暴龍接下來將繼續客場之旅尋求反彈，黃蜂則希望延續近期的反撲氣勢。