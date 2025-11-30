由於主將柯瑞（Stephen Curry）受傷，金州勇士在接下來一段時間將面臨很大的考驗。勇士在本季持續掙扎，戰績跌至10勝10敗，排名西區第八。接連不穩的表現已讓灣區逐漸浮現焦躁情緒，而總教練科爾（Steve Kerr）在連敗後的談話更是毫不保留，直指「失誤」才是球隊目前最大的致命傷，而非外界普遍認為的防守問題。
勇士問題並非防守 科爾：得改善失誤
勇士在29日於NBA盃分組賽以100：104不敵休士頓火箭，近期更吞下四敗，整體狀態下滑。科爾在賽後面對媒體時明顯語氣沉重，他表示球隊今天防守不夠強度，「我們只有八、九次有效干擾（deflections），完全沒有讓對手感受到壓力。」但他話鋒一轉，強調真正讓勇士無法贏球的關鍵並非防守。
「我百分之百確定，阻止我們贏球的第一大問題是失誤。百分之百。數據證明、比賽影片也證明。」科爾說。勇士本季場均犯下16.6次失誤，聯盟倒數第六，而在本場對休士頓一役，他們又吞下16次失誤，直接導致對手多次快攻、攻勢被迫中斷。目前勇士在失誤超過16次的比賽中戰績僅 2勝6敗，清楚反映問題的嚴重性。
儘管巴特勒（Jimmy Butler）與格林（Draymond Green）日前多次公開點名防守鬆散，但科爾以數據反駁，指出勇士近十場比賽的「防守效率」排名聯盟第二，證明球隊並未如外界想像般防不住人。「現在聯盟整體進攻能力都提高了，防守的感覺可能不像六年前那樣明顯，但我們的問題很清楚，就是失誤。」
有柯瑞無柯瑞差很多 勇士進攻有麻煩
雪上加霜的是，勇士目前依然傷兵纏身。柯瑞（Stephen Curry）因右腿股四頭肌挫傷至少需缺陣一週，霍福德（Al Horford）也因坐骨神經不適無法上陣，讓勇士本已有限的進攻火力再度受到打擊。根據勇士隨隊記者Anthony Slater的數據，本季柯瑞在場時，勇士的進攻效率值為118.2；柯瑞不在場時，進攻效率值降至105.2。這基本上就是NBA排名第6和第30之間的差距。
勇士接下來將回到主場迎戰西區墊底的紐奧良鵜鶘，照理說是止血最佳機會，但以球隊近況而言，即便對手戰績不佳，也不能掉以輕心。科爾明白指出，球隊要反彈必須先處理好「最基本」的細節。
「我們必須重新找回防守的習慣，也要更珍惜球權。否則我們只會繼續徘徊在五成勝率附近。」科爾說。勇士的整體實力仍受到肯定，但在柯瑞缺陣與失誤不斷的情況下，球隊若無法在十二月展現反彈跡象，本季恐怕將比預期更加艱苦。
