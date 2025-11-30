我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA例行賽今日（30）在大通中心進行，由金州勇士主場迎戰西區墊底的紐奧良鵜鶘。已經傷了柯瑞的勇士，這一場比賽又有巴特勒（Jimmy Butler）和（Will Richard）兩名球員受傷，所幸巴特勒似乎並無大礙，選擇繼續留在場上拚戰，上半場打完兩隊進攻表現都很糟，勇士以42：38領先。此役儘管勇士手握主場之利，但上半場進攻表現相當掙扎，全隊外線22投僅2中，命中率低到僅有9.1%，隊媒Anthony Slater直言上半場戰局「打得醜陋」。不過，在巴特勒（Jimmy Butler）多次強攻籃下、拼出血性般的表現帶領下，勇士仍以42：38在半場取得4分領先。此役勇士缺少柯瑞（Stephen Curry）、霍福德（Al Horford）、戴維斯（Trayce Jackson-Davis）與梅爾頓（De’Anthony Melton），庫明加（Jonathan Kuminga）則迎來傷癒復出。科爾（Steve Kerr）排出波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、穆迪（Moses Moody）、巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）與波斯特（Quinten Post）的先發組合。然而進攻端火力極度有限，前三節三分球更是18投僅1中—直到第二節後段被穆迪命中本場第二顆外線才止血。比賽期間也傳出傷情變動，勇士菜鳥理查德（Will Richard）在一次籃板爭搶中右側腰部遭撞擊，痛苦退場前往更衣室，狀況尚待進一步評估。另外巴特勒也第二節末段於爭搶中重摔左髖與左手肘，但他仍選擇帶傷苦撐，半場繳出11分、6籃板、5助攻，正負值+12全場最高，是勇士能帶著領先進入中場最大功臣。鵜鶘同樣陣容不整，霍金斯（Jordan Hawkins）、瓊斯（Herb Jones）、墨菲（Trey Murphy）等多名主力因傷缺陣，能依賴的進攻重心幾乎只剩Zion Williamson。但勇士對Zion的限制做得相當成功，使鵜鶘前兩節得分低迷，始終在10分落後區間徘徊，上半場僅以38分收場。