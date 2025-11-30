我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）密爾瓦基公鹿今（30）日在主場以116：99擊退布魯克林籃網，終於止住近期的七連敗陰霾。而當家球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）更在比賽中達成生涯總得分正式突破21000的重大里程碑，成為NBA史上第6年輕達成此成就的球員，可謂是雙喜臨門。這場比賽對於「字母哥」來說是個重要的里程碑之夜。他在前三節比賽中手感火燙，15投12中、砍下29分，三分球2中1，罰球8中4，命中率高達80%。憑藉著這場比賽的得分，「字母哥」的生涯總得分正式突破21000分大關。值得一提的是，未滿31歲的「字母哥」成為了NBA歷史上第6年輕達成21000分紀錄的球員。在他之前的五位分別是：詹姆斯（LeBron James）的8歲97天、張伯倫的29歲184天、科比（Kobe Bryant）的29歲194天、杜蘭特（Kevin Durant）的30歲23天和喬丹的30歲34天，能夠與這些傳奇球星並列，足見「字母哥」的歷史地位。面對公鹿，籃網本場比賽的防守策略是全力切斷「字母哥」與隊友之間的聯繫。然而，這卻讓籃網付出了慘痛的代價。「字母哥」只要拿球就堅決衝擊禁區，讓籃網內線完全無法限制他。他上半場就以9投8中的恐怖效率攻下18分，幫助公鹿帶著18分的巨大優勢進入中場。雙方一籃再戰後，籃網對「字母哥」依舊束手無策，他在一對一的防守中如入無人之境，予取予求。第三節「字母哥」在短短7分鐘內再添11分，僅出戰19分鐘便攻下29分，另有8籃板、2助攻和2抄截的全面數據。由於分差過大，他第4節未再登場，早早打卡下班。公鹿官方也特地發佈海報為他慶祝這一完美達成的紀錄之夜。除了「字母哥」的個人爆發，公鹿此戰也展現了團隊火力，共有7人得分上雙。先發小前鋒AJ格林（AJ Green）命中5記三分球，攻下15分，為球隊終結連敗立下汗馬功勞。贏下這場比賽的公鹿，會獲得一天的休兵日，接著他們將前往華盛頓挑戰東部爐主巫師。若能持續打出人人有功練的攻勢，拿下下一場勝利的難度並不大。