韓國《2025年MAMA頒獎典禮》睽違7年在香港舉辦，昨（29）日終於圓滿落幕，精采表演獲得外界稱讚。而為了聽取觀眾意見，MAMA也特地做了問卷調查，並在其中將台灣與香港放在國籍的選項，引發中國網友的不滿，批評是在辱華，該問卷也火速在微博瘋傳。而對此，MAMA官方微博在昨晚發出道歉文後，將問卷回收。
有中國網友在昨日發現MAMA的問卷調查中，將台灣與香港都列在國籍選項裡，引發許多網友不滿，並要求主辦方道歉。而對此，主辦方也在得知陸網輿論後，在官方微博道歉，「問卷內容出現錯誤是因該問卷未經過MAMA事前審核。對此，負責該問卷的機構已致歉並立即回收該問卷。MAMA AWARDS對此事深表遺憾，並予以鄭重致歉」。
MAMA低調舉行 周潤發哽咽現身請全體默哀
事實上，這次MAMA頒獎典禮因為香港大埔宏福苑的嚴重火災，宣布以莊重、嚴肅的氛圍進行，所有主持人、頒獎人、表演歌手，也幾乎以黑白色系服裝現身，舞台特效也都盡量低調，降低華麗程度，並在服裝上配戴黑絲帶，為香港火災哀悼。
而當天，原本傳出不出席的周潤發，在最後以頒獎人現身，為GD頒發「年度藝人獎」，並哽咽請求全體人員一起默哀，為香港人民祈福。而GD也在當天捐出100萬港幣（約台幣415萬）給香港宏福苑支援基金。CJ娛樂與MAMA頒獎典禮也捐2000萬港幣（約台幣8162萬），一同幫助救災。
香港大火造成百人傷亡 全港人民陷入悲傷
據悉，香港大埔宏福苑在26日發生嚴重火災，延燒7棟大樓，逾43小時才撲滅火勢，截至目前已奪走128條人命、超過百人失蹤，其中還有1名消防員殉職，讓全港民眾都陷入深深悲傷。而目前尚未找出確切的失火原因。
資料來源：MAMA微博
