▲金州勇士這場三分球47投12中（25.5%）、上半場更誇張的 22投僅2中，完全沒有核心可以串聯整體攻勢。（圖／美聯社／達志影像）

▲勇士竟然必須靠 身高188公分的裴頓二世（Gary Payton II）扛起禁區的分。（圖／美聯社／達志影像）

▲上一季表現精采的射手希爾德（Buddy Hield）這一季陷入低潮，本場比賽3投9中、僅得少量分數，正負值 -14（球隊最差之一）。（圖／美聯社／達志影像）

在柯瑞（Stephen Curry）因右大腿挫傷缺陣的情況下，金州勇士雖於主場以104：96力退紐奧良鵜鶘，中止近期低迷，但比起勝利，球隊多項深層問題反而被進一步放大。巴特勒（Jimmy Butler）攻下24分、10助攻與8籃板領軍，裴頓二世（Gary Payton II）更意外扛起禁區火力，但這場「慘勝」讓人看見沒有柯瑞的勇士進攻陷入沉重停擺，陣容結構缺乏禁區終結者，而希爾德（Buddy Hield）的低迷狀態也使得他在梅爾頓（De’Anthony Melton）即將回歸之際，恐面臨輪替位置被取代的危機。勇士本場在外線手感極度不佳，上半場僅22投2中，全場三分球47投僅12中，柯瑞缺陣所造成的組織真空完全顯現。事實上，根據本季追蹤數據顯示，勇士在柯瑞在場時的進攻效率位居聯盟前段，但一旦失去他，整體火力會瞬間跌落至聯盟底部。本場比賽多次由巴特勒一人撐起半場節奏，而在他休息的11分鐘裡，勇士反而淨負14分，這項數據明確指出球隊的整體進攻架構高度依賴個人能力，而非系統運作。勇士進攻依賴柯瑞，這已不是秘密，但本場比賽讓所有人再次看清事實：勇士若沒有柯瑞，進攻直接從聯盟前段班掉到聯盟倒數。本季柯瑞在場時，勇士的進攻效率值為118.2；柯瑞不在場時，進攻效率值降至105.2。勇士這場三分球47投12中（25.5%）、上半場更誇張的22投僅2中，完全沒有核心可以串聯整體攻勢。巴特勒已拿下24分10助攻8籃板的全面數據，仍然救不了全隊投籃鐵到嚇人的體質。而那段沒有巴特勒上場的11分鐘，勇士反而輸了14分。今天贏球對於勇士來說有積極意義，看起來他們必須要多仰仗球隊的防守，並且控制失誤，球隊此役將鵜鶘隊的投籃命中率限制在37%。他們僅有9次失誤，儘管身高處於劣勢，但在籃板球方面，他們與鵜鶘隊並沒有相差太多（鵜鶘50：47領先）。勇士隊很難在下一場爆冷擊敗雷霆隊，但如果柯瑞仍然缺陣，勇士隊可以用這套戰術從費城76人、克利夫蘭騎士或芝加哥公牛手中偷走一場比賽。勇士本季最大弱點之一是——禁區完全沒有穩定得分點。柯瑞、庫明加、巴特勒之外，全隊沒人場均禁區得分超過4.1分，全聯盟倒數水準。本場最荒謬的畫面是：勇士竟然必須靠 身高188公分的裴頓二世（Gary Payton II）扛起禁區的分。裴頓本場取得19分11籃板，9顆進球有8球在禁區！球隊最近5廠增加他的時間，肯定有部分因素是來自於此。這當然值得讚賞，但同時也暴露事實——勇士缺少真正的禁區終結者，只能靠後衛衝進去硬打保命。靠裴頓打內線可以贏鵜鶘，但要挑戰雷霆、金塊、火箭？簡直是癡人說夢。但除非勇士隊透過交易得到另一名內線得分手，否則裴頓應該會繼續扮演重要角色。勇士另一個嚴重問題，就是替補得分點完全不穩。上一季表現精采的射手希爾德（Buddy Hield）這一季陷入低潮，本場比賽3投9中、僅得少量分數，正負值 -14（球隊最差之一），上一戰對火箭更是掛蛋。除了對爵士那一場突然爆發之外，他多場比賽都是「隱形人」或。因此，美媒普遍認為：當梅爾頓（De’Anthony Melton）在下一個客場之旅歸隊後，希爾德很可能被徹底壓縮上場時間。梅爾頓能防、能投、穩定度更高。而勇士目前的勝負空間太小，已經沒有餘裕再給希爾德試槍。儘管勇士最終仍頂住壓力、拿下關鍵勝利，但在柯瑞缺席期間，比賽內容暴露出三大隱憂——進攻段嚴重倚賴個人表現、禁區火力異常貧乏，以及替補射手群穩定度不足。勇士接下來將面臨雷霆、76人、騎士等強敵，若柯瑞仍無法回歸，這些問題勢必會再次衝擊戰績。短暫的勝利固然提振士氣，然而整體危機遠比比分更值得球隊深思。