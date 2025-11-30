我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中川安奈曝光自己離開NHK主博台的原因。（圖／＠nakagawa.anna1022 IG）

日本美女主播中川安奈過去靠著一張「胸部放桌上」的照片爆紅，擁有甜美外型、傲人身材的她擁有高人氣，不過她卻因為那張照片被電視台警告，現在她已經離開NHK電視台，近日她曝光當時離職的真相，是因為想要累計更多經驗，以後可以讓更多人注意到自己。中川安奈今年三月離開NHK電視台，成為自由主播，近日她登上綜藝節目《人間研究所》，說明了自己離開電視台的真實原因，表示自己因為亮眼的外表，過去大家總是將焦點放在自己的私生活上，忽略了自己身為主播的最重要的播報實力。至於會離開NHK的原因，中川安奈也大方開口，「如果繼續待在NHK，反而很難有機會可以主持《紅白歌合戰》，那是一個所有人都嚮往的舞台，但我覺得自己方向逐漸走偏，所以想要讓自己多多累積經驗。」中川安奈去年巴黎奧運開幕式時，曾穿著膚色上衣、白色外套轉播，不過卻被觀眾認為沒穿衣服就開拍，掀起許多討論，為此中川安奈也在節目中回應，表示當時希望選手們都可以奪金，所以才穿著金色上衣搭配外套上場，不過卻被觀眾誤以為是裸體開播，為此她也相當困擾。現在轉戰自由主播界的中川安奈，不再受到電視台許多規定束縛，不僅出席許多綜藝節目，也利用身材優勢發行了寫真集，期待她今後能繼續朝著「想要主持《紅白》」的目標前進，也許有朝一日可以站上自己所夢想的舞台上。