▲ALLDAY PROJECT在MAMA表演時，攝影機突然墜落，直接翻到舞台下方。（圖／Mnet Plus）

韓國《2025年MAMA頒獎典禮》在昨（29）日晚間落幕，但不料在ALLDAY PROJECT表演時，竟發生舞台事故，設備突然出現問題，攝影機直接從舞台墜落，由於導播未能及時切換畫面，因此驚險畫面全被直播拍下，火速引發熱議。MAMA頒獎典禮中，在ALLDAY PROJECT的表演時，突然一台遙控軌道攝影機不知是因軌道故障、還是遠程控制失靈，原本在拍台上藝人的鏡頭，突然從舞台邊緣翻落到台下，鏡頭劇烈晃動的畫面被直播全程錄下，攝影機墜落後拍向地面。一開始觀眾以為是旋轉特效，或沉浸式運鏡，直到引發熱議後，才得知是舞台事故，所幸沒有人員受到傷害。不少網友發現後，都驚嚇直呼「這…是特效的一部分嗎？我還在想怎麼這麼逼真」、「這流程也太混亂」、「導播是新人嗎？這直播太慌亂了吧」、「人身安全是最重要的，這差一點就砸到藝人或觀眾欸」等，批評現場舞台對於安全方面有待加強。事實上，這次MAMA頒獎典禮因為26日在香港大埔宏福苑發生的嚴重火災，宣布以莊重、嚴肅的氛圍進行，所有主持人、頒獎人、表演歌手，也幾乎以黑白色系服裝現身，舞台特效也都盡量低調，降低華麗程度，並在服裝上配戴黑絲帶，為香港火災哀悼。因此許多舞台表演與服裝造型等，都是臨時更換，就連紅毯也取消。不僅如此，許多藝人也在表演時改變歌詞、舞蹈等，並在獲獎時，為香港人民祈福。而CJ娛樂與MAMA頒獎典禮也捐出2000萬港幣（約台幣8162萬），一同幫助救災。