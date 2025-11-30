我是廣告 請繼續往下閱讀

第32屆關懷盃今（30）日進行第三天賽事，儘管比賽相當精采，不過球場邊吸引更多目光的，則是前旅美好手、現樂天桃猿內野手林子偉的到來，他專程到場替外甥鄧佑安加油，也首度公開談到是否會代表台灣出戰明年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）。林子偉表示，因為本季結束後行程較為空檔，才得以抽身前來觀賽：「今年剛好有時間，我就想說先來看一下。如果明年還有（關懷盃），我會先把自己的行程擋掉，至少來兩天。」他也提到，去年曾到場一次，今年則因侄子升上國中後開始有自己的安排，見面機會較少。談到對外甥鄧佑安的建議，林子偉語重心長地說：「我跟他說，如果你有目標，就往那個目標去，不要把目標放太小，看不到未來。希望他能讓自己更好。」林子偉今年2月曾代表台灣參加WBC資格賽，也在2023年經典賽披上國家隊戰袍。今天受訪時，他證實已接到台灣隊的徵詢：「目前有（徵詢），有詢問。」至於是否會出戰，他坦言仍需觀察自己的身體狀況，尤其季後賽帶傷上陣讓他特別謹慎。若身體能負荷、狀況恢復到80%到100%，應該就會願意參加；如果真的沒辦法，那也可能無法成行。他透露，休息一兩周後已開始投入自主訓練。林子偉強調，他相當珍惜為國出賽的機會，也理解球迷期待，但仍必須以健康為優先。也直言不只是自己，應該有很多球員也是很希望為國家出賽，但需要考量身體狀況。