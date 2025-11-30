我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇球星大谷翔平25日正式宣布，將身披日本武士戰袍出戰2026年世界棒球經典賽，消息一出立即引發全球球迷關注。曾在2023年經典賽與大谷搭檔、共同奪得世界冠軍的東京養樂多燕子捕手中村悠平，也再次回憶起大谷在冠軍賽中對戰「神鱒」楚奧特（Mike Trout）速球連飆的場景，直言最驚人的一球其實不是三振神鱒的那顆，而是一顆至今仍讓他感到震撼的速球。2023年經典賽決賽，日本隊面對強敵美國隊。日本在僅領先1分的緊張局勢下，9局上派出大谷翔平關門。儘管大谷先對首名打者投出四壞球保送，但接著他用一顆時速157公里的速球讓現在的道奇隊友貝茲（Mookie Betts）擊成二壘滾地球，日本順勢完成關鍵的雙殺守備。中村悠平透露，貝茲打擊前自己原先給的是橫掃球（Sweeper）的暗號，但大谷卻搖頭拒絕，選擇挑戰用速球跟對手硬碰硬：「他那時候選擇速球，代表他對那顆球非常有自信。」中村說，「看到他搖頭那一刻，我也嚇了一跳。他不僅冷靜，還非常堅定。」外界最熟悉的畫面，是大谷最後用滑球三振當時的天使隊隊友楚奧特，讓日本奪下隊史第3座世界冠軍。但在中村悠平心中，「真正最厲害的一球」其實發生在那之前。當時對上楚奧特，球數2好1壞，大谷投出一顆時速160公里的火球，讓楚奧特揮空。中村表示：「雖然最後的滑球被大眾所熟知，但那顆在打者有利球數下的160公里速球，我認為才是最具威力的一球。」他進一步分析：「楚奧特當時一定在等速球，但就算預判到了還是打不到。我認為能讓對方揮空那顆直球，才真正體現出大谷的可怕。」中村悠平盛讚，大谷在決賽展現出的壓制力，是日本能奪下睽違3屆的世界冠軍最關鍵的因素之一。隨著大谷翔平宣布參加2026年經典賽，日本球迷也期待他再次穿上「日本武士」戰袍，領軍挑戰連霸。中村悠平表示，他相信大谷的球威與冷靜的判斷能力，將再次成為日本隊最強大的武器。