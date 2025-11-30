知名韓國戀愛綜藝《Heart Signal 3》的出演者徐敏在（現改名徐恩祐），半年前指控前男友A讓自己懷孕後就失聯，今（30）日她再次在社群發文，怒控前男友：「兩條生命的痛苦會變成你的報應！」

徐敏在懷孕生父失蹤　社群發文仍未果

徐敏在今年五月曝光自己懷孕的訊息，同時指控孩子的爸、前男友A消失斷聯，兩人先在正透過法律溝通。今日她再次在IG發文，不同的是，她把過去指控前男友的貼文全都刪光，不過依然寫下了對前男友的指控。

徐敏在先是解釋自己刪除貼文的原因，「不是因為和好才刪文，對方到現在都還在失聯中，我只是想要好好跟對方溝通，不過總是遭到對方無視」，表示自己誠心向跟對方好好溝通，甚至為次暫緩了提告的部分。

沒想到多次放軟態度依然沒有得到對方回應，徐敏在因此在貼文中怒控，「身為孩子的爸爸、作為一個人，連最基本的道德責任都無法負責，讓兩條生命陷入痛苦深淵，我相信你總有一天會有報應的。」

▲徐敏在指控前男友讓自己懷孕後就斷聯，非常不負責任。（圖／＠seominjae_71 IG）
徐敏在多年前出演《Heart Signal 3》獲得許多人氣，當時還被封為「工科女神」，不過後來行為逐漸走偏，甚至染毒掀起許多爭議，沉寂多時的她宣布改名為徐恩祐重新來過，沒想到就傳出懷孕且生父失蹤的消息，目前兩人透過法律戰溝通中。

