洛杉磯快艇隊本季開局跌入泥濘，整個11月僅拿下2勝11敗，單月11場落敗寫下近15年隊史新低點。根據《The Athletic》快艇隨隊記者Law Murray統計，這份「2勝11負」的慘澹成績更一舉刷新五項隊史最差紀錄，使球隊重建問題全面浮上檯面。快艇明星後衛哈登（James Harden）受訪時也難掩沮喪，直言：「我們還能怎麼辦？情況有可能繼續往下掉……只能走一步算一步吧。」「2勝11負」不僅是主帥泰隆・盧（Tyronn Lue）自2020年接掌兵符以來最差的單月戰績，同時也是當家球星雷納德（Kawhi Leonard）自2019年加盟快艇後最慘淡的單月表現；此外，亦是籃球事務總裁馬蘭克（Lawrence Frank）2016年上任以來、以及球隊老闆Steve Ballmer自2014年入主後的最差單月戰績。若追溯更久，這甚至是自2010年前球星格瑞芬（Blake Griffin）正式身披快艇球衣後，球隊最糟糕的單月成績。快艇目前以5勝15敗排名西區第14，在苦澀的11月過後，球隊士氣明顯低迷。在最新一場114：110不敵達拉斯獨行俠的比賽後，後衛哈登接受訪問時語帶無奈地表示，球隊正面臨前所未有的困境。當被問到快艇是否未預期會如此依賴他的攻擊與組織能力時，哈登簡短回應：「各方面都很具挑戰。」當記者追問「他帶動隊友能力」的價值是否還不足以提升這支球隊的競爭力時，Harden沉默幾秒後僅回答：「我不知道……這裡的情況很困難。」儘管如此，哈登本季表現依舊亮眼，平均繳出27.7分5.9籃板8.7助攻的全能數據，並在先前比賽締造多項紀錄、與科比（Kobe Bryant）並列NBA歷史第三多的50分比賽數。在面對獨行俠的比賽中，哈登拿下29分11助攻8籃板，雷納德也貢獻30分、8籃板，祖巴茨（Ivica Zubac）與柯林斯（John Collins）分別收穫雙位數得分，但快艇仍在主場Intuit Dome吞下七連敗。被問到球隊是否可能拯救本季時，哈登無奈地說：「我們還能怎麼辦？情況有可能繼續往下掉……只能走一步算一步吧。」快艇球迷對現況感到憂心，而球隊將在下一場比賽作客邁阿密，尋求止敗契機。