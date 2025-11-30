NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26例行賽將於台灣時間11月11日繼續進行，該日有9場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯湖人對戰夏洛特黃蜂的賽事，湖人近期處於6連勝當中，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）回歸之後，球隊更是高歌猛進。《NOWnews》也整理比賽的「傷兵名單、焦點之戰數據、轉播資訊」等相關資訊供讀者參考。
📌紐奧良鵜鶘（3勝17敗，西區第15名）對洛杉磯湖人（14勝4敗，西區第2名）
地點：洛杉磯
時間：週日，美東時間晚上9點30分
湖人 -14.5；大小分 233.5
📍比賽前瞻：鵜鶘作客洛杉磯，尋求終止四連客敗
湖人本季面對西區球隊的戰績為 11勝3敗，並以場均 53.3 分禁區得分 高居西區第一。Deandre Ayton 是湖人本季的禁區主力，場均攻下 13.8 分。
鵜鶘本季面對西區球隊僅 1勝15敗。全隊以場均 13.6 個進攻籃板 排名全聯盟第三，其中 Yves Missi 以 3.4 個進攻籃板 領軍。
湖人本季場均投進 11.4 記三分球，比鵜鶘平均讓對手投進的三分（15.2 記）少了 3.8 記。鵜鶘場均得 110.7 分，比湖人場均失分（115.1 分）少了 4.4 分。
本場為兩隊本季第2次交手，湖人曾在 11月15日以118比104 取勝，當時 Austin Reaves 攻下 31 分。
📍焦點球員
湖人：
Luka Doncic 本季場均 35.1 分、8.5 籃板、9.4 助攻與 1.8 抄截。
Reaves 近 10 場比賽場均 38.0 分。
鵜鶘：
Derik Queen 場均 11.8 分、6.1 籃板、3.4 助攻。
Zion Williamson 近 10 場比賽場均 25.0 分。
近期戰況：
湖人（近10場：8勝2敗）
場均：118.2 分、41.3 籃板、25.1 助攻、9.2 抄截、3.4 阻攻
命中率：50.3%
對手場均得分：113.8 分
鵜鶘（近10場：1勝9敗）
場均：113.4 分、43.6 籃板、24.4 助攻、9.9 抄截、4.4 阻攻
命中率：45.8%
對手場均得分：121.8 分
📍傷兵名單：
湖人：
Marcus Smart：每日觀察（背部）
LeBron James：每日觀察（腳部）
鵜鶘：
Karlo Matkovic：每日觀察（小腿）
Herbert Jones：無限期缺陣（小腿）
Dejounte Murray：無限期缺陣（腿部）
Trey Murphy III：每日觀察（手肘）
Jordan Poole：每日觀察（大腿）
Jordan Hawkins：每日觀察（生病）
📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台
🟡NBA季後賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA季後賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台 ：08:00 LIVE湖人VS黃蜂
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
| MATCHUP
| TIME
| 休士頓
| @ 爵士
|4:00 AM
| 塞爾提克
| @ 騎士
|7:00 AM
| 暴龍
| @ 尼克
|7:00 AM
| 老鷹
| @ 76人
|7:00 AM
| 雷霆
| @ Portland
|7:00 AM
| 馬刺
| @ 灰狼
|8:00 AM
| 灰熊
| @ 國王
|10:00 AM
| 鵜鶘
| @ 湖人
|10:30 AM
