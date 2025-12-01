我是廣告 請繼續往下閱讀

密爾瓦基公鹿與波特蘭拓荒者本季表現都不理想，引發外界對雙方是否可能啟動交易重組的討論。拓荒者隨隊媒體《SleeperTrailBlazers》近日更直接拋出震撼性的「11換3」交易模擬方案，建議球隊以包括台灣新秀楊瀚森（Yang Hansheng） 在內的多名年輕球員，加上大量選秀權，換來公鹿超級球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）。Giannis Antetokounmpo（字母哥）Thanasis Antetokounmpo（字母哥哥）AJ Green韓德森（Scoot Henderson）格蘭特（Jerami Grant）威廉斯（Robert Williams III）楊瀚森（Yang Hansheng）莫瑞（Kris Murray）2028、2030、2032三個首輪簽2027（兩枚）、2028（1枚）次輪簽此案合計涉及5名球員＋6枚選秀籤＝11項資產換3人，堪稱近年NBA最誇張的交易提案之一。▲公鹿近況同樣不理想，本季僅9勝12敗、曾遭遇7連敗，暫時跌出東部前十。然而為了續留字母哥，雄鹿在過去兩年已多次簽下其兄弟與友人。（圖／取自FIBA歐錦賽官網，fiba.basketball/）拓荒者目前僅以8勝11敗 位居西部第9，雖然少主韓德森（Scoot Henderson 與前鋒格蘭特（Jerami Grant）仍具戰力，但主帥畢拉普斯（Chauncey Billups）因場外事件只執教一場即停職，使球隊競爭力受影響。媒體認為，若能以巨額籌碼換來字母哥，將大幅提升拓荒者即戰力，也能讓團隊重新建立明星號召力。等到里拉德（Damian Lilllard）傷癒歸隊，兩人也能夠再次聚首。公鹿近況同樣不理想，本季僅9勝12敗、曾遭遇7連敗，暫時跌出東部前十。然而為了續留字母哥，雄鹿在過去兩年已多次簽下其兄弟與友人，明確展現「不交易核心」的決心。美媒也直言：「即使拓荒者端出大量籌碼，公鹿仍極可能直接拒絕。」不過球團不願意賣，不代表球員不想走。字母哥休賽季已多次表明自己希望能夠在一支有實力的球隊中爭冠的決心，公鹿戰績若無起色，他不是沒可能喊出賣我。▲楊瀚森目前適應NBA的速度較預期慢，因此在模擬交易中被放入清單。（圖／美聯社／達志影像）新科第16順位新秀楊瀚森 在拓荒者仍屬發展階段角色。SleeperTrailBlazers 指出，他目前適應NBA的速度較預期慢，因此在模擬交易中被放入清單。然而，根據報導，球隊內部對楊瀚森仍具高度期待：「除非收到極具吸引力的報價，拓荒者不會輕易放走楊瀚森。」此外，國王正重建，並傳出有意尋求能吸引市場與票房的年輕內線，楊瀚森也被點名為可能的人選。不過拓荒者內部更傾向給他至少一整季的養成時間。儘管這筆「11換3」的提案在球迷社群引發熱烈討論，但從雄鹿的立場來看，字母哥是球隊的非賣品，真正啟動重建機會並不大。然而拓荒者媒體的這項提案，確實反映了球迷對楊瀚森的關注，以及球隊渴望快速重返競爭行列的期待。