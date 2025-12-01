我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士球迷期待已久的「兄弟連線」終於成真，根據《ESPN》權威記者查拉尼亞(Shams Charania)與史雷特(Anthony Slater)報導，勇士隊將於週一正式簽回射手小柯瑞(Seth Curry)，填補球隊第15人的名單空缺。這位35歲的老將將在哥哥柯瑞(Stephen Curry)因股四頭肌受傷缺陣的期間，為球隊提供急需的外線火力。事實上，賽斯·柯瑞(Seth Curry)在季前訓練營時就已披上勇士戰袍，但在2025-26賽季開打前夕卻遭到裁員。當時《ClutchPoints》分析指出，這是勇士為了避免觸發「第二層硬上限」（約2.08億美元）所做出的操作。球團必須等到賽季進行一段時間，待小柯瑞(Seth Curry)的合約金額經過比例計算（Prorated）後能塞入薪資空間內，才能重新將他簽回。目前勇士隊戰績11勝10敗，雖然上週靠著巴特勒(Jimmy Butler)繳出24分、10助攻與8籃板的全能表現，以及傷癒復出的庫明加(Jonathan Kuminga)與板凳暴徒裴頓二世(Gary Payton II)合力貢獻下，以104：96擊敗紐奧良鵜鶘，但整場比賽進攻端當機頻頻，暴露出柯瑞缺陣時的火力缺口。小柯瑞的加盟或許能緩解燃眉之急。這位在聯盟打滾邁入第12年的浪人射手，生涯三分球命中率高達43.3%。上賽季他在夏洛特黃蜂出賽68場，外線命中率達到驚人的45.6%。勇士隊將是小柯瑞效力的第10支NBA球隊，這也是他職業生涯首次與哥哥柯瑞正式成為隊友。儘管目前哥哥因傷高掛免戰牌，但這對兄弟檔未來在場上的合體畫面仍備受期待。