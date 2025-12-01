金州勇士球迷期待已久的「兄弟連線」終於成真，根據《ESPN》權威記者查拉尼亞(Shams Charania)與史雷特(Anthony Slater)報導，勇士隊將於週一正式簽回射手小柯瑞(Seth Curry)，填補球隊第15人的名單空缺。這位35歲的老將將在哥哥柯瑞(Stephen Curry)因股四頭肌受傷缺陣的期間，為球隊提供急需的外線火力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
為了閃躲硬上限　開季前忍痛裁掉

事實上，賽斯·柯瑞(Seth Curry)在季前訓練營時就已披上勇士戰袍，但在2025-26賽季開打前夕卻遭到裁員。當時《ClutchPoints》分析指出，這是勇士為了避免觸發「第二層硬上限」（約2.08億美元）所做出的操作。球團必須等到賽季進行一段時間，待小柯瑞(Seth Curry)的合約金額經過比例計算（Prorated）後能塞入薪資空間內，才能重新將他簽回。

巴特勒領軍苦勝　勇士進攻仍當機

目前勇士隊戰績11勝10敗，雖然上週靠著巴特勒(Jimmy Butler)繳出24分、10助攻與8籃板的全能表現，以及傷癒復出的庫明加(Jonathan Kuminga)與板凳暴徒裴頓二世(Gary Payton II)合力貢獻下，以104：96擊敗紐奧良鵜鶘，但整場比賽進攻端當機頻頻，暴露出柯瑞缺陣時的火力缺口。

生涯三分命中率破4成3　第10支球隊終圓夢

小柯瑞的加盟或許能緩解燃眉之急。這位在聯盟打滾邁入第12年的浪人射手，生涯三分球命中率高達43.3%。上賽季他在夏洛特黃蜂出賽68場，外線命中率達到驚人的45.6%。

勇士隊將是小柯瑞效力的第10支NBA球隊，這也是他職業生涯首次與哥哥柯瑞正式成為隊友。儘管目前哥哥因傷高掛免戰牌，但這對兄弟檔未來在場上的合體畫面仍備受期待。


消息來源：ESPN
 

更多NBA新聞：

文班亞馬缺陣照贏！馬刺139：136大逆轉金塊　搶下NBA盃八強門票

NBA／艾頓表現力壓戴維斯！霸氣宣言：「我補上湖人缺少的元素」

AD首回洛城主場砍12分！湖人129：119豪取6連勝　全勝闖NBA盃八強

相關新聞

評論／勇士慘勝鵜鶘！沒有柯瑞暴露「三大缺陷」　希爾德恐遭取代

NBA／勇士104：96擊敗鵜鶘！巴特勒24分準大三元　奇兵殺出砍19分

NBA／勇士又有2傷兵！巴特勒左髖受傷硬撐　理查德重摔返回更衣室

勇士最大問題非防守！科爾打臉格林、巴特勒　柯瑞不在此數據狂掉