休士頓火箭球星杜蘭特(Kevin Durant)在今（1）日對陣猶他爵士再次書寫歷史。這位得分機器全場高效率砍下25分，不僅帶領火箭以121：101大勝爵士，更在比賽中正式超越名人堂球星英格利許(Alex English)，獨居NBA生涯進球數排行榜第11名。儘管外界針對杜蘭特本季個人數據下滑有些許雜音，但火箭隊在他坐鎮下戰績斐然，目前穩居西區第三，展現出強大的競爭力。這歷史性的一刻發生在首節開打僅3分鐘時。杜蘭特利用隊友掩護，運球至他最熟悉的熱區拔起，一記招牌的急停跳投破網。這顆進球讓他生涯的總投籃命中數正式超越前丹佛金塊傳奇、以得分能力著稱的英格利許，在NBA歷史長河中再推進一個席次，來到第11名。杜蘭特整場比賽手感發燙，全場14投10中，包括三分線外4投3中，高效率貢獻25分、6籃板、4助攻，外帶3次抄截與1次阻攻的全能數據。這也是火箭隊近7場比賽中的第6場勝利，其中包括一場KD狂飆35分的延長賽險勝。這已經是他11月份第3度單場得分突破30大關。值得注意的是，雖然杜蘭特本季場均24.6分是生涯第二低的紀錄，場均出手數也明顯下降，引發部分球評對於他統治力是否下滑的討論。不過，數據顯示火箭隊整體的化學效應反而更上一層樓。目前火箭隊的團隊進攻效率值高達124.0，高居全聯盟第二，僅次於丹佛金塊的125.7；防守效率值112.1也排在聯盟第五。這讓火箭與奧克拉荷馬雷霆成為聯盟中唯二在攻防效率都殺進前五強的頂級勁旅。杜蘭特或許犧牲了部分球權，卻換來了球隊更具宰制力的表現。