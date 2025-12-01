我是廣告 請繼續往下閱讀

▲達拉斯獨行俠新秀弗拉格（Cooper Flagg）拿到生涯新高的35分，刷新聯盟紀錄帶領球隊於客場以114：110逆轉擊敗洛杉磯快艇。（圖／美聯社／達志影像）

達拉斯獨行俠新秀弗拉格（Cooper Flagg）在背靠背比賽中締造歷史，再度成為全美焦點。ESPN報導指出，這位年僅18歲的狀元郎先是在前一戰寫下「史上最年輕10助攻」紀錄，隔天又攻下生涯新高35分，成為「史上最年輕35分球員」，比詹姆斯（LeBron James）2003年的紀錄還早了5天完成。球隊射手湯普森（Klay Thompson）在接受《The Athletic》訪問時，將現階段的獨行俠比做了「科比時代的湖人」，笑稱自己就像是當年的射手史考特（Byron Scott）一樣老帶新。獨行俠昨日以114：110擊敗快艇，終於拿下一場來之不易的勝利。總教練基德（Jason Kidd）賽後高度肯定這位年輕新星。「他才18歲，但看起來就像已經在這聯盟打過好幾年。」基德表示，「你要說他是控衛也好，說他是前鋒也行，但今晚就是他在掌控比賽。他攻擊禁區、造成犯規、投進關鍵罰球，他做了所有我們需要的事。」本場第四節跳出來接管比賽的湯普森，全場攻下23分並投進6記三分，是獨行俠逆轉勝的另一大功臣。他在賽後毫不保留地盛讚這位新秀。「Cooper的上限是無限的。」K湯說，「他擁有成為偉大球員的所有工具。有時我甚至不敢相信——他本來應該還是個大一新生。」接著，T湯普森更拿自己的情況打趣，將目前的獨行俠比喻成科比（Kobe Bryant）時代的湖人」。「我現在感覺自己有點像史考特。」K湯笑著說，「那個睿智、老成的老將，站在一個即將主宰球隊未來的天才身邊。能成為這段旅程的一部分、親眼見證他未來要做到的那些事，真的是很酷的事。」獨行俠近況低迷，戴維斯（Anthony Davis）與厄文（Kyrie Irving）皆缺陣，弗拉格（P.J. Washington）也因熱身滑倒傷退，使得球隊進攻重任落在弗拉格身上。這位18歲新秀不但沒有畏懼，還在關鍵時刻砍進關鍵罰球，展現難以忽視的天賦與成熟度。「他跑起來就像真正的核心。」基德若有所指地在最後如此說道。