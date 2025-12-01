我是廣告 請繼續往下閱讀

上賽季以東區例行賽最佳戰績稱霸例行賽的克里夫蘭騎士，本季開局卻未能延續昔日的強盛。面對迅速崛起的活塞與暴龍，騎士在前20場僅繳出12勝8負的成績，暫居東區第六。今（1）日騎士背負二連敗壓力，於主場迎戰東部老牌勁旅波士頓塞爾提克，希望能成功復仇。然而塞爾提克在普理查德（Payton Pritchard）與布朗（Jaylen Brown）的帶領下頂住末節反撲，最終以117：115取勝，拿下本季對騎士的二連勝。首節開始，求勝心切的騎士重點看防塞爾提克核心布朗，以高強度防守迫使他減少出手、提升持球壓力。布朗前兩節僅9投2中，但他以不斷分球串聯球隊進攻，半場送出6次助攻，帶領塞爾提克以7分領先進入中場休息。易籃後騎士持續包夾布朗，雖然成功壓制他的得分，但也讓布朗果斷調整打法，更專注於組織與串聯。全場布朗僅13投3中，但繳出19分、12籃板與11助攻的大三元成績，成為綠軍攻勢的重要發動機。在布朗受到嚴防下，塞爾提克其他球員挺身而出，尤其是後場搭檔普理查德表現驚人，全場22投14中豪取42分，成為球隊致勝最大功臣，並在對位中全面壓制騎士核心後衛米契爾（Donovan Mitchell）。替補出戰的西蒙斯（Anfernee Simons）也貢獻18分，為綠軍增加穩定火力。騎士方面，本季場均高達30.6分的米契爾此役狀態不佳，全場僅16投7中，得到18分還出現多達8次失誤，是球隊落敗主因之一。反觀探花郎莫布里（Evan Mobley）則有亮眼表現，攻下27分、13籃板、5助攻的全能數據，但孤掌難鳴，騎士仍無力在主場阻止三連敗的慘案。在客場收下這場硬仗的勝利後，塞爾提克將啟程返回波士頓。休息一天後，球隊將在自家主場迎戰另一支東區強權紐約尼克。面對賽程壓力與球隊傷兵多的情況，布朗能否以全能表現持續撐起球隊、是否會有奇兵再度跳出來，帶領綠軍捍衛主場，無疑將成為下一戰的最大焦點。