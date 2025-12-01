我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA例行賽持續熱戰，奧克拉荷馬雷霆展現勢不可擋的王者氣勢。在當家球星「SGA」亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)全場26分、5助攻的帶領下，全隊共6人得分上雙，最終在客場以123：115擊退波特蘭拓荒者。雷霆此役獲勝後豪取12連勝，戰績來到驚人的20勝1敗，持續獨霸聯盟；反觀拓荒者雖有阿夫迪亞(Deni Avdija)繳出31分、19籃板、10助攻的「大三元」數據，仍無力回天吞下2連敗。備受關注的中國長人楊瀚森此役替補上陣，可惜手感欠佳，僅留下1籃板紀錄。此役面對拓荒者，雖然前三節戰況膠著，但決勝節展現強隊底蘊。亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)再度扮演定海神針，全場貢獻26分、4籃板及5助攻。新星霍姆葛倫(Chet Holmgren)也有19分、9籃板的準雙十演出，加上米契爾(Davion Mitchell)挹注17分，團隊火力綿延不絕。比賽進入關鍵第四節，雷霆提升防守強度，連續抄截發動快攻，打出一波8比0攻勢奠定勝基。儘管拓荒者靠著莫瑞(Kris Murray)與格蘭特(Jerami Grant)的外線苦追，但亞歷山大在最後31.4秒的關鍵罰球與穩定中距離，硬是澆熄了主場球隊的反撲氣焰，將勝利牢牢握在手中。拓荒者方面，表現最亮眼的莫過於阿夫迪亞，全場燃燒小宇宙，攻下31分，並狂抓19個籃板外帶10次助攻，繳出大三元成績，隊友卡瑪拉(Toumani Camara)與格蘭特(Jerami Grant)也分別貢獻19分與18分，甚至在第三節結束時還一度取得2分領先。可惜末節受限於雷霆的強勢壓迫，失誤過多導致崩盤，讓阿夫迪亞的神級數據只能成為悲情註腳。至於中國籍中鋒楊瀚森，本場比賽在第二節初獲得上場機會。他在4分29秒的出賽時間內嘗試在進攻端有所建樹，可惜一次突破上籃與兩次外線出手皆未能命中，3投0中手感冰冷，僅抓下1個籃板。他在防守端也面臨考驗，一度遭對手米契爾突破製造犯規。楊瀚森在第二節中段被換下後未再登場，如何在有限時間內適應NBA強度並展現效率，將是他未來的最大課題。